المصريين واحد والكمامة أشكال وألوان .. من النهارده هنواجه كورونا

بالتزامن مع التحذيرات من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق خطط الدولة الاحترازية لمنع تفشى الوباء، تتعدد الكمامات التى يرتديها المواطنين فى الشوارع، ما بين الكمامة العادية بأنوعها، ووضع المناديل الورقية على الفم والأنف، أو "الكوفية" أو غيرها من الملابس.
وحرص الكثير من المصريين، على ارتداء أطفالهم للكمامات للوقاية من انتقال العدوى، حيث التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورا للمواطنين فى الشوارع يرتدون الكمامات كإجراء للوقاية من فيروس كورونا.
يذكر أن أطباء قالوا، إنه ليس من الضرورى ارتداء الأقنعة إلا إذا كنت مريضًا أو تعانى من الأعراض، كما أن ارتداء الكمامة بطريقة خاطئة قد يؤثر عليك بالسلب وينقل لك العدوى، وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من المبادئ التوجيهية حول كيفية ارتداء الأقنعة لتوفير أقصى حماية من فيروس كورونا نتعرف عليها فى هذا التقرير.
وذكر موقع "تايمز أوف إنديا"، أنه من المهم أيضًا معرفة أن الأقنعة الطبية تمنع فقط انتشار المرض، إذا تم اتباع نظافة اليدين المناسبة، لذا من المهم غسل يديك كثيرًا وعدم لمس وجهك وعينيك وفمك.
وأضاف الموقع، أنه وسط الذعر والخوف من فيروس كورونا، من المهم أن نفهم أنه لا فائدة من تخزين الأقنعة، ويُنصح بإبقائها متاحة للأشخاص الذين يحتاجونها مثل الأطباء والممرضات والمرضى.
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