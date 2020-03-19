اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 02:28 م
خالد صلاح
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المصريين واحد والكمامة أشكال وألوان .. من النهارده هنواجه كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 02:17 م
المصريين واحد والكمامة أشكال وألوان .. من النهارده هنواجه كورونا ارتداء الكمامات لمواجهة كورونا
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسن محمد - خالد كامل

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بالتزامن مع التحذيرات من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق خطط الدولة الاحترازية لمنع تفشى الوباء، تتعدد الكمامات التى يرتديها المواطنين فى الشوارع، ما بين الكمامة العادية بأنوعها، ووضع المناديل الورقية على الفم والأنف، أو "الكوفية" أو غيرها من الملابس.
 
 
 
وحرص الكثير من المصريين، على ارتداء أطفالهم للكمامات للوقاية من انتقال العدوى، حيث التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورا للمواطنين فى الشوارع يرتدون الكمامات كإجراء للوقاية من فيروس كورونا.
 
 
يذكر أن أطباء قالوا، إنه ليس من الضرورى ارتداء الأقنعة إلا إذا كنت مريضًا أو تعانى من الأعراض، كما أن ارتداء الكمامة بطريقة خاطئة قد يؤثر عليك بالسلب وينقل لك العدوى، وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من المبادئ التوجيهية حول كيفية ارتداء الأقنعة لتوفير أقصى حماية من فيروس كورونا نتعرف عليها فى هذا التقرير.
 
 
وذكر موقع "تايمز أوف إنديا"، أنه من المهم أيضًا معرفة أن الأقنعة الطبية تمنع فقط انتشار المرض، إذا تم اتباع نظافة اليدين المناسبة، لذا من المهم غسل يديك كثيرًا وعدم لمس وجهك وعينيك وفمك.
 
 
وأضاف الموقع، أنه وسط الذعر والخوف من فيروس كورونا، من المهم أن نفهم أنه لا فائدة من تخزين الأقنعة، ويُنصح بإبقائها متاحة للأشخاص الذين يحتاجونها مثل الأطباء والممرضات والمرضى.
 
الاب-والابن
الاب-والابن

الام-وابنتها
الام-وابنتها

الام-وابنها
الام-وابنها

الانتظار
الانتظار

الانتظار-مع-الوقايه
الانتظار-مع-الوقايه

الحرص-على-الوقايه
الحرص-على-الوقايه

الكمامه-تحت-الخوذه
الكمامه-تحت-الخوذه

الكمامه-فى-الشارع-المصري
الكمامه-فى-الشارع-المصري

الكمامه-والجوانتى-فى-المواجهه
الكمامه-والجوانتى-فى-المواجهه

الكمامه-والجوانتي-(2)
الكمامه-والجوانتي-(2)

الكمامه-والجوانتي
الكمامه-والجوانتي

الكوفيه-في-مواجهه-الكورونا
الكوفيه-في-مواجهه-الكورونا

الكوفيه-وسيله-فى-المواجهه
الكوفيه-وسيله-فى-المواجهه

رجال-الامن-الاداري
رجال-الامن-الاداري

رجال-التعقيم
رجال-التعقيم

رجال-الجيش-بالكمامه-الطبيه
رجال-الجيش-بالكمامه-الطبيه

رجل-كبير-بالسن-حرص-على-ارتداء-الكمامه
رجل-كبير-بالسن-حرص-على-ارتداء-الكمامه

رجل-كبير-يرتدي-الكمامه-الطبيه
رجل-كبير-يرتدي-الكمامه-الطبيه

رجل-يرتدي-الكمامه-الطبيه
رجل-يرتدي-الكمامه-الطبيه

سيده-كبيره-تحاول-حمايه-نفسها-بالمنديل
سيده-كبيره-تحاول-حمايه-نفسها-بالمنديل

سيده-كبيره-ترتدي-الكمامه-الطبيه
سيده-كبيره-ترتدي-الكمامه-الطبيه

شابه-ترتدي-الكمامه-الطبيه
شابه-ترتدي-الكمامه-الطبيه

فتاه-ترتدي-الكمامه-الطبييه
فتاه-ترتدي-الكمامه-الطبييه

قضاء-المهمام-اليومييه-بارتداء-الكمامه
قضاء-المهمام-اليومييه-بارتداء-الكمامه

لون-مختلف-للكمامه-فى-الشارع
لون-مختلف-للكمامه-فى-الشارع

مكالمه-هاتفيه-من-تحت-غطاء-الكمامه
مكالمه-هاتفيه-من-تحت-غطاء-الكمامه

مواطن-يرتدي-الكمامه-الطبيه
مواطن-يرتدي-الكمامه-الطبيه

مواطن-يعبر-الطريق-بارتداء-الكمامه
مواطن-يعبر-الطريق-بارتداء-الكمامه
 
 
 

الكمامات

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