المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

كتب محسن البديوى

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال ضمن إجراءات مواجهة كورونا.



وقال الرفاعى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى": "لا أساس من الصحة لما تردد حول انتشار القوات المسلحة لفرض حظر تجول".



وناشد المواطنين بالاعتماد على صفحة المتحدث الرسمى للقوات المسلحة على فيس بوك وموقع وزارة الدفاع، فى الحصول على الأخبار التى تخص القوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة تدعم إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأوضح، أن هذه الشائعات تضر بالمواطنين، حيث يترتب عليها إجراءات من المواطنين بالشوارع فى اتجاه تغطية احتياجاتهم بما يضر بالصحة العامة وتعليمات الدولة.



وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية، إن القوات المسلحة أسهمت فى تعقيم جامعتى عين شمس والأزهر، لافتًا إلى أن القوات المسلحة كلفت إدارة الحرب الكيماوية بتطهير الأماكن التى تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.



وذكر أن هناك خطة من القوات المسلحة لتطهير كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار الفيروس .



ونفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى قيام طائرات بتنفيذ طلعات لرش مطهر فى بعض المناطق كما أشيع خلال الأيام الماضية.



وأكد أن أى إجراء تقوم به القوات المسلحة سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على مواقع التواصل الاجتماعى أو صفحة وزارة الدفاع .



وأشار المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية، إلى أن القوات المسلحة تسخر كافة إمكانياتها لخدمة المواطنين فى جميع الأزمات.