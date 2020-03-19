اليوم السابع
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القوات الأفغانية تعزز خياراتها الدفاعية مع استمرار هجمات طالبان

الخميس، 19 مارس 2020 08:40 م
القوات الأفغانية تعزز خياراتها الدفاعية مع استمرار هجمات طالبان عناصر من الجيش الافغانى
كابول (رويترز)

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قالت أفغانستان، اليوم الخميس، إنها أمرت قواتها باتخاذ "وضع الدفاع الفعال" مع استمرار هجمات طالبان حتى بعد أن وقعت الحركة اتفاقا مع الولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الدفاع الأفغانى أسد الله خالد فى بيان مصور "طالبان واصلت مستوى عال من العنف رغم توقيع اتفاق سلام".

وأضاف "وضع الدفاع الفعال سيخفض القيود على قوات الأمن والدفاع الوطنى الأفغانية وسيمكنها من تنفيذ عمليات ضد طالبان التى تدبر هجمات ضدها". وكانت القوات الأفغانية فى السابق قادرة على الرد فقط عندما تتعرض لهجوم مباشر.

ووقعت الولايات المتحدة فى فبراير شباط اتفاقا مع طالبان يمهد الطريق لإجراء مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية، كما يشمل انسحاب القوات الأجنبية.

وتقول طالبان إنها أحجمت منذ ذلك الحين عن مهاجمة القوات الأجنبية لكنها استمرت فى مهاجمة القوات الأفغانية فى حين يطالب مسؤولون أمريكيون وأفغان بالحد من العنف.

واقترح خالد كذلك وقفا كاملا لإطلاق النار مع طالبان "للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا"، ولم ترد طالبان على الفور على طلب للتعليق.

 

ودعا زلماى خليل زاد المبعوث الأمريكى الخاص لأفغانستان أمس الأربعاء الطرفين لتسريع الجهود لإحراز تقدم بشأن إطلاق سراح آلاف من سجناء طالبان. وقال إن تفشى فيروس كورونا المستجد فى العالم يزيد من ضرورة التحرك السريع.

 

وسجلت أفغانستان 22 حالة إصابة بالفيروس وهناك مخاوف من تزايد الحالات مما قد يؤدى لانهيار النظام الصحى الهش فى البلاد مع عودة الآلاف يوميا من إيران وهى واحدة من أكثر دول العالم تضررا من الوباء.

 

وقالت طالبان إنها قلقة من تفشى الفيروس وعرضت العمل مع المنظمة الدولية لمنع انتشاره. وتقول الحكومة إنها ما زالت تتلقى تقارير عن مهاجمة متشددين للعاملين بقطاع الصحة، وتنفى طالبان ذلك.

 

 


القوات الأفغانية

أخبار أفغانستان

أفغانستان

خيارات دفاعية

هجمات طالبان

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