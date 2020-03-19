"الفيروس سهل".. رسالة شاب سوري بعد شفائه من كورونا للمصابين بالعالم.. فيديو

كتب محمد شعلان

ظهر شاب سوري، يدعى يعقوب عباس، يبلغ من العمر 19 عام، فى مقطع فيديو قصير، وهو يروى تجربته مع فيروس كورونا، حيث أنه ثانى حالة تُشفى من فيروس كورونا، ووجه رسالة لمصابى الوباء العالمى، قائلا: "أنا يعقوب عباس من أول الحالات المصابة بلبان، وثانى حالة شفاء، باختصار أنا عودت من إيران أول ما شعرت بعوارض الفيروس، وذهبت للمستشفى وعملت فحوصات ولم يكن موضوع الحجر المنزلى مطروح وقتها".

وطمئن الشاب السوري في رسالته المصورة، والتى شاركها المراسل السوري هادي العبد الله على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، المصابين بفيروس كورونا، قائلا: "الفيروس سهل وبسيط بس لازم نأخذ حذرنا منه وخير علاج العلاج الوقائي، وأقول لكل المصابين خلوا أملكم فى ربنا كبير وخدوا الإجراءات اللازمة فقط ولكن الأمور ليست خطيرة"، مطالبا ذوى المصابين بدعمهم معنويا حتى يمروا من هذه المحنة كما حدث معه.

وكانت قد أعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان، أمس الأربعاء عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الحالات المصابة بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 133 حالة.

وفيما قررت الحكومة اللبنانية إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الارتفاع الكبير غير المبرر في أسعار السلع جراء الأزمة الاقتصادية وإغلاق المؤسسات على خلفية انتشار كورونا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن هاجس فيروس كورونا أصبح يتحكم بأولويات الحكومة وأولويات الناس، مشددا في الوقت ذاته، على أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية اللبنانيين من دون تقصير، وتعمل للحد من انتشار هذا الفيروس، واصفا نتائج الإجراءات الاحترازية المُتخذة للحد من انتشار الفيروس بأنها جيدة.