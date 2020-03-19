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الداخلية المغربية تقيد التنقل اعتبارا من الجمعة بسبب المخاوف من كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 10:54 م
الداخلية المغربية تقيد التنقل اعتبارا من الجمعة بسبب المخاوف من كورونا
ماجد تمراز

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أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الداخلية المغربية، أصدرت قراراً بتقييد حركة تنقل المواطنين اعتباراً من يوم الجمعة، بسبب مخاوف من انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.

وكانت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الخميس، قد كشفت أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصلت إلى 58 في المملكة، وذلك بعد رصد 4 إصابات جديدة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد كشفت، الأربعاء الماضي، أن عدد هذه الإصابات محدد فى 54 حالة مؤكدة عبر جهات المملكة، بعد رصد 5 حالات خلال نهار أمس.

وزيادة على الحالات 58؛ أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 271 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة.

إلى ذلك، طالبت وزارتا الداخلية والصحة فى المغرب، اليوم الأربعاء، إنه ينبغى للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل وذلك كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وأكد المغرب 49 حالة إصابة بالفيروس تشمل حالتى وفاة وحالة تعافت. ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عادوا لزيارة بلدهم.


المغرب

كورونا

فيروس كورونا

وزاره الداخليه المغربيه

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