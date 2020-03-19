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التموين تتعاقد على شراء 120 ألف طن زيت طعام مستورد والمخزون يكفى 6.5 أشهر

الخميس، 19 مارس 2020 07:22 م
التموين تتعاقد على شراء 120 ألف طن زيت طعام مستورد والمخزون يكفى 6.5 أشهر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 120 ألف طن زيت خام صب صويا وعباد مستورد بالدولار على فترة وصول الأولى من 20 مايو إلى 10 يونيو والثانية من 15 يونيو إلى 5 يوليو ، ليرتفع الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت حتى بداية شهر أكتوبر بمعدل 6 أشهر ونصف وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتح السيسى رئيس الجمهورية.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المباعة، كما شدد على أهمية التحرك الفورى اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.

وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصرى، وأن ما تشهده البلاد فى هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

وأوضح المصيلحى، أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأهاب وزير التموين بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.

 

 

 


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