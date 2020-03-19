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التربية الأردنية تعلن جدول الدروس المتلفزة لطلبة التوجيهى لليوم الخميس

الخميس، 19 مارس 2020 04:20 ص
التربية الأردنية تعلن جدول الدروس المتلفزة لطلبة التوجيهى لليوم الخميس برنامج الدروس
وكالات

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نشرت وزارة التربية والتعليم الأردنية، برنامج الدروس الملتفزة لطلبة التوجيهى لجميع الفروع لليوم الخميس.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، تبدأ الدروس، التى ستبث على القناة الرياضية للتلفزيون الأردنى، الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً، فيما يعاد بث ذات الدروس تباعاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة وأربعين دقيقة مساء.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت بالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الأربعاء، بدء بث الدروس المتلفزة على قنانتين جديدتين اعتباراً من الأحد المقبل، للصفوف من الأول الأساسى وحتى الحادى عشر، وذلك على التردد "12399MHZ".

وبينت أن قناة "Jo Darsak 1" ستبث الدروس للصفوف من الأول إلى السادس الأساسي، فيما ستبث قناة "Jo Darsak 2"، الدروس للطلبة من الصف السابع إلى الحادي عشر.

يذكر أن بث الدروس المتلفزة للطلبة، يأتي تفعيلاً لنظام التعلم عن بعد، في ضوء القرار الحكومي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة لمدة أسبوعين في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.


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