البورصة المصرية تخسر 95 مليار جنيه فى أسبوع..ومؤشرها يتراجع بنسبة 17.76%

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 17.76% ليغلق عند مستوى 9205.58 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.33% عند مستوى 840.47 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 20.69% مغلقًا عند مستوى 930.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 20.3% مغلقًا عند مستوى 10193.79 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 582.06 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 95.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 15.8% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 317.3 مليار جنيه إلى 257.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 18.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.8 مليار جنيه إلى 153.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 502.2 مليار جنيه إلى 411.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18.1%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.6%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 25.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.406 مليار ورقة منفذة على 1144 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 990 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 28.6 جنيه، وبلغت كمية التداول 17.9 مليون ورقة منفذة على 654 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 15.92% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 84.08%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 957.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 68.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 563 مليون جنيه، بحجم تداول 324.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 34.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.9 مليار جنيه بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 102.9 ألف عملية.