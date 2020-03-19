الأمن المغربى يستخدم مكبرات صوت لمطالبة الأهالى بالتزام منازلهم.. فيديو

كتب محمد شعلان

قامت قوات الأمن في المغرب بإخلاء الشوارع والأزقة من الباعة والمارة تنفيذا لإجراءات الدولة لمواجهة عدوى فيروس كورونا بالحجر المنزلي، وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رجال الأمن وهم يجوبون الشوارع في شمال المغرب ويستخدمون مكبرات الصوت للنداء على الأهالى ومطالبتهم بالتزام المنازل حرصاً على سلامة السكان في مدن المغرب من التعرض لأي شبهة لعدوى فيروس كورونا القاتل.

في شمال المغرب.. قوات الأمن تخلي الشوارع والأزقة حرصاً على سلامة السكان. وفي حوار طريف بين بائع بالشارع ورجل الأمن، قال البائع: "ما عندي خبر،" ليرد رجل الأمن: "ألا ترى أن المدينة كلها مغلقة؟ ألم تلاحظ أي شيء غريب؟"#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/CspVq64NMX — صحيفة الرؤية (@Alroeya) March 18, 2020

وكشفت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصلت إلى 58 في المملكة، وذلك بعد رصد 4 إصابات جديدة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد كشفت، مساء أمس الأربعاء، أن عدد هذه الإصابات محدد فى 54 حالة مؤكدة عبر جهات المملكة، بعد رصد 5 حالات خلال نهار أمس.

وزيادة على الحالات 58؛ أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 271 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة.

إلى ذلك، قالت وزارتا الداخلية والصحة فى المغرب، أمس الأربعاء، بأنه ينبغي على المواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل وذلك كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المغرب 49 حالة إصابة بالفيروس تشمل حالتى وفاة وحالة تعافت. ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عادوا لزيارة بلدهم.

قالت وزارتا الداخلية والصحة فى المغرب، أمس الأربعاء، إنه ينبغى للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل وذلك كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المغرب، إصابة 49 حالة بالفيروس تشمل حالتى وفاة وحالة تعافت، ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عادوا لزيارة بلدهم.