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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 19 مارس 2020 11:13 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس الرئيس السيسى وميركل

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الخميس، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تضامن مصر مع المانيا في أزمة كورونا، كما بحثا سد النهضة وليبيا، إضافة إلى منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازة عقار هيدروكسي كلوروكوين لمواجهة كورونا، وتجديد عقد وليد سليمان مع الأهلى.

1

السيسي يؤكد لميركل تضامن مصر مع المانيا في أزمة كورونا ويبحث سد النهضة وليبيا

2

ترامب: إجازة عقار هيدروكسي كلوروكوين لمواجهة كورونا.. والدواء المصرية: ينتج بمصر فى دواءين "بلاكونيل" و"هيدروكين"

3

الاتصالات: منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين

4

نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية

5

الحكومة تعلن إغلاق الأندية ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي والكازينوهات والمولات من 7مساء لـ6 صباحا

6

وزارة المالية تعلن بدء صرف رواتب العاملين بالدولة يوم 24 مارس الجارى

7

الحكومة توافق على فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها

8

الأوقاف: لا حرج على من أخذ الرخصة فى عدم حضور صلاة الجمعة.. وغلق دورات المياه والكولديرات بالمساجد

9

اشتباكات بين الشرطة ومواطنين ببريطانيا.. والمتاجر تدعو الجيش للمساعدة

10

الأهلى يجدد عقد وليد سليمان موسمين.. ولجنة الاستئناف تخفف عقوبة كهربا للإيقاف 10 مباريات

 

كورونا

علاج كورونا

ترامب

السيسي

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وليد سليمان

كهربا

هيدروكسي كلوروكوين

اليوم السابع بلس

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