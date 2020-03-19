استبعاد بريطانيين من رحلة جوية ببلغاريا لاحتمال إصابتهم بكورونا.. فيديو وصور

كتب محمد رضا

استبعد قائد طائرة بلغارية بعض الركاب البريطانيين من رحلة جوية من بلغاريا إلى المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، بعد أن اتهمهم مسافرون آخرون بأنهم يحملون الفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقد وقع الحادث قبل الإقلاع فى مطار صوفيا، الساعة 8 مساء أمس الأربعاء، على متن رحلة إلى لندن.

ويظهر مقطع فيديو وصور ملتقطة على متن الطائرة، عدة ركاب يطالبون بإخراج المجموعة البريطانية من الطائرة قبل أن يعلن القبطان قراره بإخراجهم، وطوال المقطع المصور، يتحدث رجل بريطانى مع راكب مجهول، محاولاً إقناعه بالسماح لمجموعة من 6 بريطانيين بأخذ الصفوف الأخيرة فى الجزء الخلفى من الطائرة.

وقال إن هذا سيمكنهم من الحفاظ على مسافة آمنة من بقية الركاب، لكن الرجل الذى يتحدث معه كان يرفض الاقتراح، وحتى أن أحد الركاب اقترحوا أن Ryanair و Wizz Air يمكنهما تنظيم طائرة مستأجرة منفصلة للركاب الـ6، الذين يشتبه فى أنهم قادمون من منتجع تزلج فى بانسكو، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الخميس.

ويقول أحد الركاب: "أفهم أنك تريد العودة إلى المنزل، لكن المدينة بأكملها تخضع للحجر الصحى ووضعوا هؤلاء الأشخاص على متن هذه الطائرة"، فيما اقترح راكب آخر: "يحتاج القبطان إلى اتخاذ قرار إذا كان يجب على الناس البقاء فى الطائرة"، وفى نهاية المقطع، يمكن سماع القبطان عبر مكبر الصوت، وهو يقول: "القرار النهائى هو أننا سنغادر بدون هؤلاء الركاب".

وفى المقابل، كان العديد من الركاب يصفقون تأييدًا للقرار، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم إغلاق منتجع بانسكو البلغارى للتزلج بعد أن أصاب سائح بريطانى ثلاثة مواطنين بلغاريين بـ" COVID-19"، وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، أفيد بأن طفلة بريطانية تبلغ من العمر 9 سنوات كانت إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس أثناء عطلة تزلج هناك وتم وضع الأسرة فى الحجر الصحى، ومن غير الواضح ما إذا كان الركاب البريطانيون الذين تم طردهم مرتبطين بالعائلة، ولكن يبدو أن عددًا من الركاب يعتقدون ذلك.