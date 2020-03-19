إنفوجراف.. القائمة الكاملة لقرارات محافظ الأقصر للوقاية من فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حزمة من القرارات خلال الأيام الماضية عقب اجتماعات مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية، وقيادات القطاع السياحى بالمحافظة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً عليهم، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث جاء فى مقدمة القرارات التى أصدرها المحافظ إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى فى نطاق المحافظة والتى يترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم الاثنين الماضى الموافق 9/3/2020.

وشملت قرارات المحافظ بالأقصر لمكافحة كورونا، إلغاء تقديم الشيشة بالمقاهى و"الكافيهات" ومصادرتها فوراً، وعدم السماح بمغادرة أى فرد من العاملين فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوم من مغادرة آخر سائح ، على أن يخضعوا جميعاً للحجر الصحى وعمل قواعد بيانات لمن غادر العمل منهم تمهيداً لتوقيع الكشف الطبى عليهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار ومتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان إقامتهم مع الأخطار بكل من تظهر علية أعراض يشتبة انها عدوى مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها فى هذا الشأن وعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفاً، كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، وشدد المحافظ على عدم استقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمنشأة السياحية، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم.

وشملت القرارات التى أصدرها المحافظ إلغاء التوقيع بالبصمة الإلكترونية للعاملين بالديوان العام للمحافظة والإدارات التابعة لها والمديريات الخدمية واستبدالها بدفاتر ورقية حتى إشعار آخر وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية بالمحافظة على أن تكون الأولوية فى إعطاء الإجازات الاستثنائية لذوى الإعاقة وللعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والعائدين من خارج البلاد، والمرأة المعيلة وكبار السن ولمن يريد الحصول على إجازة استثنائية طبقا للقرار، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أى من مستحقات الموظف المالية بالاضافة الى الغاء التدريبات وورش العمل الداخلية والخارجية والتنسيق بين الإدارات لحضور الموظفين بالتناوب بما لا يعطل سير العمل وفى حدود القوة العاملة بكل جهة وذلك طبقا لتقدير المدير المختص.

وكلف المحافظ مسئولى الإدارات التابعة للمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من أية أمراض فى كل الإدارات التابعة للمحافظة مستعينة فى ذلك بالإرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث تم رش وتطهير مبنى المحافظة والمبانى الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات فى أماكن ظاهرة والتنبيه بشكل مستمر على العاملين بالالتزام بإجراءات التطهير والوقاية، كما أعلن المحافظ عن الاستمرار فى فتح غرف العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة و إبلاغها فوراً بأى اشتباه فى حالات مصابين جديدة أو أى إجراءات يتم اتخاذها للوقاية، ونوه الى ضرورة وضع الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة ، والاستمرار فى توزيعها على الجهات التابعة و المدراس والجامعات، وحرصا على الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة وجه المحافظ بنشر مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة طيبة.

ووجه بتكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية حيث قامت الأجهزة الامنية بغلق أكثر من 29 مركز للدروس الخصوصية منها 22 مركز بمدينة الأقصر، و7 مراكز بمدينة إسنا، ومازالت الحملات مستمرة، وفيما يخص المساجد الأهلية التى تتبع المحافظة شدد المحافظ على ضرورة تطهير المساجد بشكل دورى قبل وبعد صلاة الجمعة ، وكذلك تطهير المساجد الكبرى التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاة، كما تم التنسيق مع الأوقاف لاقتصار فتح المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة والتنبيه المستمر على العاملين بالمساجد بالقيام الدورى بأعمال النظافة والتطهير ، مع وقف كافة الموالد والاحتفالات الدينية، كما قرر المحافظ غلق وتعليق العمل بدور المناسبات، وتأجيل الدراسة بجميع المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لمديرية الأوقاف، وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة تم التنسيق مع مسئولى الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يوميا لها.

ووجه المحافظ مديرية الصحة بالمرور المستمر على المستشفيات والمنشآت العامة وإتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعقيم وتكثيف الحملات على المستشفيات والعيادات الخاصة وغلق المخالفة منها ومتابعة تواجد الأطقم الطبية فى المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وعمل التحاليل اللازمة بأجهزة الـ pcr الحديثة التى وصلت المحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإغلاق كافة حضانات رياض الأطفال الخاصة والتابعة للجمعيات الأهلية ، موجهاً بتطهير وتعقيم كافة المؤسسات التابعة للتضامن الإجتماعى بالمحافظة، وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات لضبط حركة البيع والتجارة ومنع التجار من الممارسات الاحتكارية للسلع إو إخفائها بقصد المغالاة فى الأسعار بدون مبرر ، والتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة ، ومراقبة الغش التجارى ، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وكلف المحافظ مديريات الطب البيطرى والزراعة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة فى حال الاشتباه بوجود اى عدوى بالفيروسات التى قد تصيب المواشى وتكثيف خطة التوعية للمزارعين، وشدد المحافظ على ضرورة اتباع كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية مؤكدا ان المحافظة لا تدخر جهداً فى سبيل الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم مطالباً اهالى الأقصر بالتعاون والتكاتف واتباع ارشادات الجهات الحكومية للتغلب على الفيروس.