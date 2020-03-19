اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة وزيرة المالية بحكومة جنيف بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 01:08 م
إصابة وزيرة المالية بحكومة جنيف بفيروس كورونا كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة لحكومة جنيف لوران باوليلو إصابة وزيرة المالية لحكومة جنيف ناتالى فونتانيى بفيروس كورونا حيث اثبتت الاختبارات التى اجريت لها ولستة من الوزراء فى مجلس الدولة لكانتون جنيف إصابتها، وأشار المتحدث إلى أن الزملاء الستة لها جاءت نتيجة التحاليل لهم سلبية مضيفا أن حالتها الصحية جيدة وستبقى بمنزلها لوقت الضرورة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا فى العالم وصل إلى 100 ألف، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يختفى الفيروس فى الصيف.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة - "إننا ننتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته".

وأكدت المنظمة، أن حظر السفر هو إجراء احترازى متبادل بين الدول فى حالات الوباء، مشيرة إلى أن أمامها عملا كبيرا حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، معربة عن أملها أن تؤدى الإجراءات فى إيران إلى تراجع انتشار الفيروس.

وقالت المنظمة إنه من غير المتوقع اختفاء فيروس كورونا فى فصل الصيف.


كورونا

فيروس كورونا

جنيف

الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة