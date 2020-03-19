إصابة وزيرة المالية بحكومة جنيف بفيروس كورونا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة لحكومة جنيف لوران باوليلو إصابة وزيرة المالية لحكومة جنيف ناتالى فونتانيى بفيروس كورونا حيث اثبتت الاختبارات التى اجريت لها ولستة من الوزراء فى مجلس الدولة لكانتون جنيف إصابتها، وأشار المتحدث إلى أن الزملاء الستة لها جاءت نتيجة التحاليل لهم سلبية مضيفا أن حالتها الصحية جيدة وستبقى بمنزلها لوقت الضرورة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا فى العالم وصل إلى 100 ألف، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يختفى الفيروس فى الصيف.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة - "إننا ننتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته".

وأكدت المنظمة، أن حظر السفر هو إجراء احترازى متبادل بين الدول فى حالات الوباء، مشيرة إلى أن أمامها عملا كبيرا حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، معربة عن أملها أن تؤدى الإجراءات فى إيران إلى تراجع انتشار الفيروس.

وقالت المنظمة إنه من غير المتوقع اختفاء فيروس كورونا فى فصل الصيف.