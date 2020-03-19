اليوم السابع
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إجراءات لمنع أسواق الجمعة والأحد و الخميس فى السيدة عائشة و المطرية

الخميس، 19 مارس 2020 12:29 ص
إجراءات لمنع أسواق الجمعة والأحد و الخميس فى السيدة عائشة و المطرية سوق الخميس بالمطرية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة القاهرة إجراءاتها الوقائية والتي من بينها منع الأسواق الأسبوعية وذلك لمنع التجمعات، حيث وضعت أجهزة حى المطرية برئاسة صادق عبد المقصود، لافتات لتوعية الناس وتحذيرهم من التجمع بالأسوق ومنع سوق الخميس الذى يقام دوريا أمام مستشفى المطرية.
 
واتخذت أجهزة حى الخليفة، برئاسة اللواء حاتم السبع، إجراءاتها لمنع سوق الجمعة الذى يقام في السيدة عائشة، وكذلك سوق الحمام الذى يقام يوم الأحد من كل أسبوع بمنطقة السيدة عائشة.
 
وواصلت محافظة القاهرة إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إغلاق الحدائق العامة التابعة للمحافظة وحظر إقامة السرادقات العامة بالشوارع .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملات المستمرة على الكافيهات والمقاهي المخالفة لقرار حظر الشيشة أسفرت عن ضبط 7100 شيشة ، كما تم إغلاق 690 مركز تعليمي (سنتر) و43 سايبر و317 مركز رياضي ( جيم )
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونياً عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونياً وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونياً من نفس الموقع.
 
وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
 
كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة. 
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

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