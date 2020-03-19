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أهالى قرية شبرا ملس بالغربية يشكون غرق منازلهم.. صور

الخميس، 19 مارس 2020 03:00 ص
أهالى قرية شبرا ملس بالغربية يشكون غرق منازلهم.. صور قرية شبرا ملس بالغربية
الغربية محمد طارق

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سادت حالة من الغضب الشديد بين الآلاف من أهالي قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية التي تعد إحدى أهم قرى محافظات الجمهورية كونها قلعة صناعة الكتان في الشرق الأوسط، وذلك بسبب غرق الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية منذ حوالي أربعة أيام بسبب الأمطار وسط غياب تام للمسئولين بالوحدة المحلية ومحافظة الغربية .

وفي هذا الصدد قال ناجي الحوت أحد أهالي القرية لـ"اليوم السابع" إنه منذ أن تعرضت الجمهورية لأول أيام العاصفة والظروف الجوية الصعبة وسقوط الأمطار الشديدة على مدار يومين متتالين وجميع أهالي وشباب القرية في تعاون مستمر للتخلص من تلك الكميات الكبيرة لمياه الأمطار والتي لم نشهدها من قبل ولكن الإمكانيات لدينا لا تسمح بكل ذلك.

وأضاف: قمنا باستئجار جرارات ولكن القرية كبيرة جدًا ولم نجد من يساعدنا في انتشال كل هذه الكميات التي تسربت من الشوارع ودخلت إلى المنازل، الأمر الذي جعل جميع الأهالي لم يستطيعوا الخروج من منازلهم لقضاء احتياجاتهم .

وأوضح أن معظم منازل القرية قديمة تم بناؤها منذ عشرات السنوات بواسطة، وهذه المنازل ملك لمواطنين لا يملكون إلا قوت يومهم جميعها معرضة للانهيار في أي وقت بسبب كل هذه المياه المتراكمة بمحيط المنازل، دون تدخل أحد من المسئولين بالوحدة المحلية ومجلس مدينة زفتى.

وأشار إلى أن محافظ الغربية قام بالمرور على جميع مدن المحافظة التي يوجد بها صفايات أمطار وبالوعات تصريف، وترك القرى التي تعاني منذ سنوات عديدة من عدم وجود شبكات صرف صحي تغرق في مياه الأمطار، "وكان الأمر لا يعنيه في شيء" على حد قوله، مشيرًا إلى أنهم حاولوا الاتصال بالمحافظ ومكتبه عشرات المرات لإنقاذهم دون أي جدوى من ذلك.

وطالب الأهالي طارق رحمي محافظ الغربية، بسرعة التدخل لرفع مياه الأمطار المتراكمة منذ أربعة أيام في جميع شوارع القرية، وذلك حفاظًا على منازل البسطاء القديمة، والانتهاء من أعمال توصيل الصرف الصحي للمنازل والشوارع والذي تأخر لسنوات .

من جانبه صرح المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه أعطى تعليمات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بسرعة رفع مياه الأمطار بواسطة سيارات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وسيتم التواصل الفورى مع رئيس الوحدة المحلية بشبرا ملس لرفع تراكمات المياه.

غرق شوارع شبرا ملس في مياة الأمطار (2)
 
غرق شوارع شبرا ملس في مياة الأمطار (3)
 
غرق شوارع شبرا ملس في مياة الأمطار (4)
 
غرق شوارع شبرا ملس في مياة الأمطار (5)

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