اليوم السابع
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81 % من القراء يؤيدون مقاطعة مكاتب الصحف الأجنبية المروجة للأكاذيب ضد مصر

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:37 ص
81 % من القراء يؤيدون مقاطعة مكاتب الصحف الأجنبية المروجة للأكاذيب ضد مصر نتيجة الاستطلاع

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أيد قراء اليوم السابع مقاطعة مكاتب الصحف الأجنبية المروجة للأكاذيب ضد مصر، حيث أجاب 81% من القراء بـ"نعم" على استطلاع "هل تؤيد مقاطعة مكاتب الصحف الأجنبية المروجة للأكاذيب ضد مصر؟" .

وأجاب 19% من القراء بـ"لا"

وكانت قد قررت الهيئة العامة للاستعلامات سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الجارديان" البريطانية فى مصر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة، وطالبت الهيئة العامة للاستعلامات صحيفة "الجارديان" بنشر اعتذار عن تقريرها الحافل بالأخطاء المهنية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر، موضحة أنه فى حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما فى ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة فى مصر.

كما قررت الهيئة توجيه إنذار إلى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى مصر بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية فى عمله الصحفى فى مصر، وهى القواعد التى تقرها الصحيفة التى يعمل بها نفسها.

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها أمس، أن ذلك يأتى فى إطار مواجهة التجاوزات المهنية، والتى تتجاوز حدود الاعتماد الممنوح للمراسلين والذى يقوم على ممارسة العمل الصحفى المهنى الذى يحترم قواعد الصحافة المتعارف عليها، ونظرًا لتكرار الإساءة المتعمدة خاصة من جانب مراسلة صحيفة "الجارديان" وتجاوزات مهنية من جانب "نيويورك تايمز"، ونظرًا لعدم قيام أى من المراسلين بالاعتذار عما اقترفه من تجاوزات مهنية لها تأثيرات سلبية واسعة، لذلك فان الهيئة العامة للاستعلامات، واستنادًا إلى القوانين واللوائح المصرية، وكذلك القانون الدولى وقواعد عمل المراسلين الأجانب فى دول العالم المختلفة، فقد اتخذت تلك القرارات.

استطلاع

الجارديان

موقف مصر ضد الجارديان

أكاذيب الجارديان

أخبار مصر

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