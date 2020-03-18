12 مشروعا تم الانتهاء منها وتنتظر الافتتاح فى العيد القومى لسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

فى حياة الشعوب أيام خالدة تمجدها وتحييها وتعمل على توثيقها وترسيخ مضامينها وتوارث مفاهيمها الوطنية عبر الأجيال، وسواء كانت هذه المناسبات سياسية أو اجتماعية أو غيرها، فمن المهم التذكير بها.

وسوهاج من محافظات مصر التى لها تاريخ وعيد قومى تحتفل به كل عاما فى العاشر من أبريل هذا التاريخ هو ذكرى انتصار شعب جهينة على الحملة الفرنسية، وبما أن التاريخ لا ينسى يجب نخلد تلك الذكرى بمشروعات تظل صامدة وشاهدة على العصر مثل الأحداث التاريخية.

كل عام محافظة سوهاج تحتفل بعيدها القومى بمجموعة ضخمة تلك المشروعات بكل المراكز وتشمل البنية التحتية من طرق ومدارس وخدمات صحية وملاعب للشباب وخدمات لوجستية، كل ذلك يأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المراكز والقرى بالصعيد.

"اليوم السابع" يقدم أهم 12 مشروعا بمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، والتى تم الانتهاء منها وتنتظر عملية الافتتاح مع قرب العيد القومى للمحافظة بتكلفة بلغت حوالى 50109971 جنيه تعرف عليها.

1- رصف طريف مدخل طهطا البحرى بطول 4 كيلومتر، وبلغت التكلفه بلغت 10 ملايين جنيه.

2- إنشاء ملعب مركز شباب الشيخ زين الدين داخل البلد على مساحة 625 متر بتكلفه بلغت 600 ألف جنيه.

3- إنشاء مبنى الوحدة المحلية لقرية نزلة القاضى على مساحة 220 مترا بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه.

4- إنشاء سجل مدنى قرية بنجا على مساحة 182 مترا بالجهود الذاتية.

5- إنشاء مدرسة آل كنعر الابتدائية بساحل طهطا على مساحة 1296 مترا بتكلفة بلغت 6 ملايين و757 ألفت و828 جنيها.

6- إنشاء مدرسة جزيرة الخذندارية الإعدادية على مساحة 2464 مترا بتكلفة بلغت 5 ملايين و815 ألفا و363 جنيها.

7- إنشاء مدرسة الخذندراية الابتدائية على مساحة 2463 مترا بتكلفه بلغت 7 ملايين و16 ألفا و9950 جنيها.

8- إنشاء مدرسة بنى حرب الإعدادية المشتركة على مساحة 2225 مترا بتكلفة بلغت 7 ملايين و608 آلاف و454 جنيها.

9- إنشاء جناح توسع بمدرسة شطورة الإعدادية بنين على مساحة 300 متر بتكلفه بلغت 3 ملايين و261 ألفا و721 جنيها.

10- إنشاء جناح توسع بمدرسة الشهداء الابتدائية بشطورة على مساحة 2879 مترا بتكلفه بلغت 5 ملايين 856 ألفا و610 جنيهات.

11- إنشاء غرفة عناية مركزة بقسم الأطفال بمستشفى طهطا العام على مساحة 50 مترا تبرع من أحد الأشخاص.

12- إنشاء بنك الدم التجميعى بمستشفى طهطا العام على مساحة 75 مترا بتكلفة بلغت 193000 جنيه.