وزير التموين يعلق على خضوعه للكشف الحرارى بمدينة الإنتاج: "لازم أطمن"

ماجد تمراز

علق الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على خضوعه لجهاز الكشف الحرارى فى مدينة الإنتاج الإعلامى قبل الظهور على الهواء مباشرة إن نجاة هذا البلد يأتى من حفاظ المواطن على صحته ونفسه، ولابد من اتباع أساليب الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذى تفشى فى عدد كبير للغاية من الدول، ويجب أن أطمن على نفسى حتى لا أعرض غيرى للأذى.

وأضاف وزير التموين، خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أن قرار رئيس الوزراء بتقليل عدد العاملين لتقليل الاختلاط بين الناس، كان قرارا صائبا للغاية، لمنع نقل العدوى في حال ظهورها في أماكن العمل خاصة وأن هناك أماكن تضم مئات العاملين في نفس المكان، ومع تطبيق ذلك القرار فإن إجراءات الوقاية تَزيد في مختلف المؤسسات، وتم تطبيق القرار في الوزارة والهيئات التابعة لها.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ قرار قبل تعويم الجنيه، باعتماد 1.8 مليار دولار من أجل تأمين السلع الاستراتيجية، وذلك أمن وجود كميات كبيرة من السلع لعدد من الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن هناك زيادة في المنتجات أكثر من التي يتم استهلاكها، لذلك تجد أن بعض المنتجات انخفضت أسعارها خلال الفترة الماضية، مثل انخفاض سعر الأرز، موضحا أن مصر تطورت في صناعة المكرونة وأصبحت تصدرها إلى الخارج.