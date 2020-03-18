وزيرة التضامن: 10 ملايين جنيه لمشروعات تمكين المرأة فى البحر الأحمر وحلايب وشلاتين

كتب مدحت وهبة

شهدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الإسكندرية ومنظمة العمل الدولية (ILO) مكتب القاهرة، وجمعية ذات تهدف إلى إطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة "يدويات البحر الأحمر"، بحضور إريك أوشلان مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ودانتي كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية.



أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المستمر منذ سنوات بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وبنك الإسكندرية، مشيرة إلى أن سعى الوزارة إلى التوسع فى هذه الشراكات حيث يدعم بنك الإسكندرية الأسر المنتجة وكل الصناعات الحرفية والبيئية التي بدأتها وزارة التضامن الاجتماعى منذ سنوات، كما تتعاون الوزارة مع منظمة العمل الدولية فى برامج الحماية الاجتماعية كافة بما يشمل التمكين الاقتصادى وهو ما يمثل أولويات الوزارة في الفترة الحالية.

وأضافت القباج أن البروتوكول يستهدف منطقة البحر الأحمر وحلايب وشلاتين؛ حيث تمثل هذه المناطق أهمية اقتصادية وسياحية واجتماعية، وبها بعض المناطق الفقيرة وتمتاز بالعديد من الفرص الواعدة التي يجب استغلالها وتوظيفها بالشكل الأمثل لصالح تنمية المجتمعات المحلية.



ولفتت القباج إلى أن المشروع يستهدف 380 سيدة عن طريق تطوير قدراتهم ومهاراتهم ثم العمل على توظيف السيدات في مشروعات متناهية الصغرة بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه مؤكدة أن حلايب وشلاتين تحصل على الجزء الأكبر من الدعم مع تطلعها بإنتاج مشروعات مستوحاة من البيئة وتستجيب لاحتياجات السوق المحلى وتغذى الفنادق والأماكن السياحية، بما يؤدى إلى التمكين الاقتصادى للشباب والنساء وذوى الإعاقة والأسر الفقيرة.



وأكدت القباج أن المشروع هو مثال للتعاون بين القطاع الخاص والحكومي والجمعيات الأهلية وتقدم فيه الوزارة الدعم الفنى، متعهدة بتقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح البروتوكول والتوسع فيه وتكراره في مناطق أخرى.



من جانبه صرح إريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بأن منظمة العمل الدولية (ILO) كانت قد أطلقت مبادرة "يدويات البحر الأحمر" في عام 2013، في إطار مبادرة "وظائف لائقة لشباب مصر"، والذي تم تمويله من سفارة كندا بمصر لتطوير سلسلة القيمة المضافة للحرف اليدوية وخلق فرص عمل جديدة في محافظة البحر الأحمر. وقد اختارت منظمة العمل الدولية بنك الإسكندرية للإشراف على المبادرة، لتستفيد من نجاحات مبادرتها الرائدة "إبداع من مصر"، خاصة أن مبادرة "وظائف لائقة لشباب مصر" سيتم الانتهاء منها تدريجياً بحلول شهر مارس 2020.



وأشار دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "نحن فخورون باختيارنا من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) للحفاظ على التقدم الاستثنائي لمبادرة "يدويات البحر الأحمر" واستكمال نجاحاتها. ومنحنا لهذه المهمة لن يعكس دورنا الاستراتيجي في دعم الحرف اليدوية في الاقتصاد الإبداعي فقط، بل أنه سيعزز الدور المحوري الذي سوف تلعبه مبادرة "غالية" التي كان بنك الإسكندرية قد أطلقها تمكينا لسيدات مصر على كافة الأصعدة خاصة وأن المشروع يهدف الي دعم مواهب الحرف اليدوية، وبالأخص السيدات. نحن نؤمن أن ذلك التعاون يعد بمثابة خطوة رئيسية في ابتكار نظام بيئي يساعد النساء المنتجات على النجاح والازدهار في ترويج التراث المصري للحرف اليدوية ومنتجاتهم في الأسواق المحلية والعالمية. ويأتي إسهامنا نتيجة لالتزام بنك الإسكندرية نحو خلق القيمة المشتركة." كما أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه محافظة البحر الأحمر في إنجاح المشروع مثمناً في الوقت ذاته الدور العظيم الذي يلعبه السيد المحافظ في دعم وتطوير المشروع.





ومن المقرر ان يقوم بنك الإسكندرية بتطوير مبادرة "يدويات البحر الأحمر" تحت علامة تجارية جديدة باسم "بجاويت" لاستكمال مجهودات منظمة العمل الدولية (ILO) بالتعاون مع مؤسسة "ذات"، بصفتها الشريك المُنفذ للمبادرة، والتي تهدف الي إحياء الحرف اليدوية في محافظة البحر الأحمر من خلال التدريب، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتطوير مهارات السيدات، بالإضافة إلى تحسين قدرات المنظمات غير الحكومية في عدد من مدن محافظة البحر الأحمر.





مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الإسكندرية و منظمة العمل الدولية (ILO) مكتب القاهرة (1)



مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الإسكندرية و منظمة العمل الدولية (ILO) مكتب القاهرة (2)



مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الإسكندرية و منظمة العمل الدولية (ILO) مكتب القاهرة (3)



