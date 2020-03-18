وزيرة البيئة: انخفاض نسب تلوث الهواء بسبب موجه الطقس غير المستقر اليومين الماضيين

كتبت آية دعبس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجود تحسن فى جودة الهواء وانخفاض نسب التلوث خلال الفتره الحالية، والذى تم رصده من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية، والتى تتابع مؤشرات جودة الهواء على مدار الساعه.

واوضحت ياسمين، فى بيان، أصدرته الوزارة اليوم، الأربعاء، انه خلال تعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجارى ومن خلال رصد جودة الهواء فى تلك الفترة أشارت النتائج إلى تحسن حالة جودة الهواء منذ مساء يوم الاربعاء 11 مارس بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد تأثرًا بحالة عدم الاستقرار التي تظهر في سقوط الأمطار الغزيرة، مع التأكيد أن مؤشر جودة الهواء يتأثر سلبيًا في حالة توقف الامطار نظرًا لنشاط الرياح، أما في محافظات وسط وجنوب الصعيد فأرشارت نتائج الرصد إلى أن مؤشر جودة الهواء تأثر سلبيًا بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة.

كما أشارت وزيرة البيئة ان تحليل نتائج رصد الهواء خلال تلك الفترة للجسيمات الصلبة من خلال شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، تبين انخفاض معدلات التركيزات لهذه الجسيمات بأغلب محطات الرصد ، فقد سجلت مؤشرات جودة الهواء المحيط على مستوى الجمهورية ليوم الخميس 12 مارس إنخفاض تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر مقارنة بالحد القانونى المقرر للمتوسط اليومى (150 ميكروجرام /م3) على مستوى القاهرة الكبرى بنسبة 31% وانخفضت التركيزات أيضاً على مستوى مدن الدلتا والقناة بنسبة 42.7%. أما عن يوم الجمعه الموافق 13 مارس فقد كانت معدل الخفض على مستوى القاهرة الكبرى نسبة 71.3%، وعلى مستوى مدن الدلتا والقناة نسبة خفض 67.3% .

جدير بالذكر أن الرصد البيئي لجوده الهواء المحيط يعتبر أحد أهم أدوات دراسة الحالة البيئية الذي يقع ضمن أولويات وزارة البيئة من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وذلك لما له من أهمية كبرى ليس فقط في قياس نسب الملوثات البيئية ولكن أيضا لتحديد مصادر هذا التلوث وإيجاد المقترحات الفنية للحد من تأثير هذه المصادر.