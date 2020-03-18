اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة: انخفاض نسب تلوث الهواء بسبب موجه الطقس غير المستقر اليومين الماضيين

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:43 ص
وزيرة البيئة: انخفاض نسب تلوث الهواء بسبب موجه الطقس غير المستقر اليومين الماضيين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجود تحسن فى جودة الهواء وانخفاض نسب التلوث خلال الفتره الحالية، والذى تم رصده من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية، والتى تتابع  مؤشرات جودة الهواء على مدار الساعه.
 
واوضحت ياسمين، فى بيان، أصدرته الوزارة اليوم، الأربعاء، انه خلال تعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجارى ومن خلال رصد جودة الهواء فى تلك الفترة  أشارت النتائج إلى تحسن حالة جودة الهواء منذ مساء يوم الاربعاء 11 مارس بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد تأثرًا بحالة عدم الاستقرار التي تظهر في سقوط الأمطار الغزيرة، مع التأكيد أن مؤشر جودة الهواء يتأثر سلبيًا  في حالة توقف الامطار نظرًا لنشاط الرياح، أما في محافظات وسط وجنوب الصعيد فأرشارت نتائج الرصد إلى أن مؤشر جودة الهواء تأثر سلبيًا بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة. 
 
 كما أشارت وزيرة البيئة ان تحليل نتائج رصد الهواء خلال تلك الفترة للجسيمات الصلبة من خلال شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، تبين انخفاض معدلات التركيزات لهذه الجسيمات  بأغلب محطات الرصد ، فقد سجلت  مؤشرات جودة الهواء المحيط على مستوى الجمهورية ليوم  الخميس 12 مارس إنخفاض تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر مقارنة بالحد القانونى المقرر للمتوسط اليومى (150 ميكروجرام /م3) على مستوى القاهرة الكبرى بنسبة 31% وانخفضت التركيزات أيضاً على مستوى مدن الدلتا والقناة بنسبة 42.7%. أما عن يوم الجمعه الموافق 13 مارس فقد كانت معدل الخفض على مستوى القاهرة الكبرى نسبة 71.3%، وعلى مستوى مدن الدلتا والقناة نسبة خفض 67.3% .
 
جدير بالذكر أن الرصد البيئي لجوده الهواء المحيط يعتبر أحد أهم أدوات دراسة الحالة البيئية الذي يقع ضمن أولويات وزارة  البيئة من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وذلك لما له من أهمية كبرى ليس فقط في قياس نسب الملوثات البيئية ولكن أيضا لتحديد مصادر هذا التلوث وإيجاد المقترحات الفنية للحد من تأثير هذه المصادر.
 
 

تلوث الهواء

الارصاد الجوية

وزارة البيئة

تلوث

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"البيئة": إغلاق المحميات الطبيعية للحد من التجمعات المحتملة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:26 م

الأوقاف تكلف وكلاء المحافظات بالتنسيق مع البيئة والصحة لتعقيم المساجد

الإثنين، 16 مارس 2020 10:48 م

البيئة تقرر قياس درجة حرارة العاملين قبل دخول الوزارة للوقاية من كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 01:35 م

السيسى يوافق على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية

الأحد، 15 مارس 2020 11:40 ص

الصحة العالمية تحذر من الشيشة: بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 12:05 ص

تعرف على جهود شرطة البيئة فى 24 ساعة

السبت، 14 مارس 2020 11:56 ص

وزيرة البيئة: محمية وادى دجلة مستقرة واستمرار غلق المحميات منعا لحدوث أضرار

السبت، 14 مارس 2020 09:56 ص

"البيئة" تطلق تطبيق "E-Tadweer" لجمع المخلفات الإلكترونية يوليو المقبل

السبت، 14 مارس 2020 09:00 ص

البيئة تستعد لإطلاق "E-Tadweer" لجمع 88 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويا يوليو المقبل.. التطبيق يوفر حوافز وتخفيضات على الأجهزة الكهربائية للمواطنين.. والوزارة ترخص7 مصانع لإعادة التدوير الآمن للنفايات الإلكترونية

السبت، 14 مارس 2020 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة