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نقابة الأطباء مشيدة بدور أعضائها: الطبيب خط الدفاع الأول فى أزمة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:03 ص
نقابة الأطباء مشيدة بدور أعضائها: الطبيب خط الدفاع الأول فى أزمة كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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قالت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن الأطباء هم خط الدفاع الأول فى مواجهة أى أزمة مرضية ومنها ما تشهده مصر حاليا من أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأنه أول مخالط مباشر للمريض.

وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن هناك إجراءات لابد وأن يقوم بها الطبيب حرصًا على سلامته وسلامة عائلته والمجتمع بالكامل.

ووجهت تحية لكافة أطباء مصر، احتفالا بيوم الطبيب المصرى تقديرا لدورهم فى هذه الأزمة التى تمر مصر والعالم، مؤكدة أن احتفالية الطبيب المصرى والذى توافق اليوم الأربعاء تم تأجيلها فى ظل قرار الحكومة بمنع الفعاليات.

وناشدت الشافعى المواطنين بضرورة الحرص على النظافة الشخصية، وأن يكون هناك سلوك صحى سليم.

فى غضون ذلك، أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إطلاقها لخدمة "سؤال وجواب، كخدمة مجتمعية جديدة، لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس (19-COVID) كورونا المستجد.

وطرحت نقابة الأطباء، فى بداية إطلاقها للخدمة، سؤال : "كيف نحمى كبار السن هذه الأيام من عدوى بالفيروس؟".
 
وأجابت النقابة، فى 6 خطوات هى:
 
1- تقليل الحركة قدر الإمكان حتى لو فى ذات المكان.
2- التذكير الدائم بأهمية شرب المياه.
3- تناول البروتين سواء حيوانى أو نباتى.
4- تناول بعض الفيتامينات والمعادن التى تحسن الحيوية والذاكرة، مثل بعض المنتجات التى تحتوى على عناصر A,C,E, والزنك.
5- التأكد من نسبة فيتامين D والكالسيوم فى الجسم.
6-الحرص على تناول الأطعمة التى تحتوى عليهما، مثل منتجات الألبان والبيض والعسل بأنواعه، والخضروات الورقية والمكسرات.

نقابة الاطباء

فيروس كورونا

كورونا

علاج كورونا

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