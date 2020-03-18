اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب تركى معارض يطالب بإخلاء سبيل الأطفال من السجون التركية

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:38 م
نائب تركى معارض يطالب بإخلاء سبيل الأطفال من السجون التركية اردوغان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن النائب فى حزب الشعب الجمهورى المعارض عن محافظة إسطنبول التركية، توران أيدوغان، وجه نداءً لوزير العدل التركى عبد الحميد جول، بشأن الأطفال فى السجون التركية، وأشار أيدوغان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، قائلًا: يجب إخلاء سبيل الأطفال من السجون التركية.

وتابع موقع تركيا الآن: بينما ما زال فيروس كورونا الجديد ينتشر بسرعة فى تركيا، فإن الأوضاع فى السجون التركية مجهولة. وعلى الرغم من إعلان وزارة العدل التركية عن بعض التدابير الوقائية، إلا أن المتخصصين فى الرعاية الصحية والمحامين يعتقدون أن هذه التدابير لن تكون كافية، فيما تريد المعارضة التركية من السلطة الحاكمة أن تتخذ إجراءات مماثلة لما فعلته إيران من إطلاق سراح آلاف المساجين، وهناك قضية أخرى حاسمة فى السجون التركية وهى الأطفال فى السجون.

ونقل النائب فى حزب الشعب الجمهورى المعارض عن محافظة إسطنبول التركية وعضو لجنة العدالة البرلمانية، توران أيدوغان، هذا الأمر للبرلمان التركى، وناشد وزير العدل التركى عبد الحميد جول، الإفراج عن الأطفال.

وقال أيدوغان إنه تم اتخاذ العديد من الاحتياطات فى تركيا بسبب فيروس كورونا الجديد، وفى هذا الإطار يجب الإفراج عن الأطفال فى السجون التركية بالنظر إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى.

ودعا أيدوغان وزير العدل إلى التحرك الفور» بشأن هذه المسألة قائلا: من الضرورى اتخاذ خطوات من أجل سلامة وصحة الأطفال قبل فوات الأوان.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الأحزاب السياسية فى تركيا قررت إلغاء اجتماعاتها بمقر البرلمان التركى، فى خطوات وقائية من انتشار وباء كورونا القاتل كوفيد 19، فيما لم تعلن قيادات الأحزاب عن مدة زمنية محددة لعودة الاجتماعات مرة أخرى، حيث قالت صحيفة "أوضة تى فى” التركية، اليوم الأحد، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، أعلن عن إلغاء اجتماع أعضاء الحزب الذى كان من المقرر انعقاده غد الاثنين، وكذلك تأجيل اجتماعى مجلس إدارة الحزب واللجنة التنفيذية المركزية.

فيما أكد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهورى أوزجور أوزال، فى بيان رسمى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن الحزب قرر إلغاء الاجتماع الأسبوعى له بالبرلمان والذى كان من المقرر له يوم الثلاثاء 17 مارس، فيما أعلن نائب رئيس كتلة حزب الحركة القومية بالبرلمان، إركان أكتشاى، أن الحزب قرر إلغاء اجتماعه بالبرلمان الذى كان من المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل، فى سبيل اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الجريدة أن مصادر بالبرلمان التركى أكدت أن الأحزاب الأخرى مثل حزبى الخير والشعوب الديمقراطى فى طريقهما لإعلان القرار نفسه.


اردوغان

تركيا

المعارضه التركيه

ازمه تركيا

قمع اردوغان

الديكتاتور العثمانى

اخبار تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة