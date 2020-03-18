نائب تركى معارض يطالب بإخلاء سبيل الأطفال من السجون التركية

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن النائب فى حزب الشعب الجمهورى المعارض عن محافظة إسطنبول التركية، توران أيدوغان، وجه نداءً لوزير العدل التركى عبد الحميد جول، بشأن الأطفال فى السجون التركية، وأشار أيدوغان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، قائلًا: يجب إخلاء سبيل الأطفال من السجون التركية.

وتابع موقع تركيا الآن: بينما ما زال فيروس كورونا الجديد ينتشر بسرعة فى تركيا، فإن الأوضاع فى السجون التركية مجهولة. وعلى الرغم من إعلان وزارة العدل التركية عن بعض التدابير الوقائية، إلا أن المتخصصين فى الرعاية الصحية والمحامين يعتقدون أن هذه التدابير لن تكون كافية، فيما تريد المعارضة التركية من السلطة الحاكمة أن تتخذ إجراءات مماثلة لما فعلته إيران من إطلاق سراح آلاف المساجين، وهناك قضية أخرى حاسمة فى السجون التركية وهى الأطفال فى السجون.

ونقل النائب فى حزب الشعب الجمهورى المعارض عن محافظة إسطنبول التركية وعضو لجنة العدالة البرلمانية، توران أيدوغان، هذا الأمر للبرلمان التركى، وناشد وزير العدل التركى عبد الحميد جول، الإفراج عن الأطفال.

وقال أيدوغان إنه تم اتخاذ العديد من الاحتياطات فى تركيا بسبب فيروس كورونا الجديد، وفى هذا الإطار يجب الإفراج عن الأطفال فى السجون التركية بالنظر إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى.

ودعا أيدوغان وزير العدل إلى التحرك الفور» بشأن هذه المسألة قائلا: من الضرورى اتخاذ خطوات من أجل سلامة وصحة الأطفال قبل فوات الأوان.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الأحزاب السياسية فى تركيا قررت إلغاء اجتماعاتها بمقر البرلمان التركى، فى خطوات وقائية من انتشار وباء كورونا القاتل كوفيد 19، فيما لم تعلن قيادات الأحزاب عن مدة زمنية محددة لعودة الاجتماعات مرة أخرى، حيث قالت صحيفة "أوضة تى فى” التركية، اليوم الأحد، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، أعلن عن إلغاء اجتماع أعضاء الحزب الذى كان من المقرر انعقاده غد الاثنين، وكذلك تأجيل اجتماعى مجلس إدارة الحزب واللجنة التنفيذية المركزية.

فيما أكد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهورى أوزجور أوزال، فى بيان رسمى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن الحزب قرر إلغاء الاجتماع الأسبوعى له بالبرلمان والذى كان من المقرر له يوم الثلاثاء 17 مارس، فيما أعلن نائب رئيس كتلة حزب الحركة القومية بالبرلمان، إركان أكتشاى، أن الحزب قرر إلغاء اجتماعه بالبرلمان الذى كان من المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل، فى سبيل اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الجريدة أن مصادر بالبرلمان التركى أكدت أن الأحزاب الأخرى مثل حزبى الخير والشعوب الديمقراطى فى طريقهما لإعلان القرار نفسه.