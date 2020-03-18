مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:35 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:06
ميعاد صلاة العشاء 7:23
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:39 ص
توقيت صلاة الظهر 12:08
موعد صلاة العصر 3:35
توقيت صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:28 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:30
توقيت صلاة الظهر 11:59 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 02: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:19 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:25 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 3:18
توقيت صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء 7:09 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:33 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:13
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:34 م
ميعاد صلاة العشاء 7:43 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:30 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:36 م
توقيت صلاة العشاء 7:45 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:37 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:20
توقيت صلاة الظهر 11:48 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:52
موعد صلاة العشاء 7:07 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:31 م
موعد صلاة العصر 3:57 م
توقيت صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:47 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:03 ص
توقيت صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 4:02 م
توقيت صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 7:58
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 5:59 م
مواقيت صلاة العشاء 7:15 م
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