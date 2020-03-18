اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 4:35   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 
 
موعد صلاة المغرب 6:06
 
ميعاد صلاة العشاء 7:23 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 4:39 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:08 
 
موعد صلاة العصر 3:35 
 
توقيت صلاة المغرب 6:10 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:28 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 4:30 
 
توقيت صلاة الظهر 11:59 م 
 
موعد صلاة العصر 3:26 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 02: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:19 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 4:25 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 
 
موعد صلاة العصر 3:18 
 
توقيت صلاة المغرب 5:54 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:09 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:33 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:01 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:13 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 5:07 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:29 م 
 
موعد صلاة العصر 3:54 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:34 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:43 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 5:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:30 م 
 
موعد صلاة العصر 3:55 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:36 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:45 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:37 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:17 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 4:20 
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:52 
 
موعد صلاة العشاء 7:07 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 5:07 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:31 م 
 
موعد صلاة العصر 3:57 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:33 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:47 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 5:03 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:36 م 
 
موعد صلاة العصر 4:02 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:39 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:58 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 4:29 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:57 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  5:59 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:15 م 
 
 
 
 
 

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