اليوم السابع
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منع العاملين فى المنشآت السياحية من مغادرة جنوب سيناء إلا الحجر الصحى 14 يوما

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:58 م
منع العاملين فى المنشآت السياحية من مغادرة جنوب سيناء إلا الحجر الصحى 14 يوما محافظة جنوب سيناء - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أصدرت محافظة جنوب سيناء ، قرارا بخضوع جميع العاملين فى المنشآت السياحية بالمحافظة للحجر الصحى ، وذلك لمدة 14 يوما قبل السماح لهم بالعودة إلى محافظاتهم بعد توقف حركة الطيران .

وبحسب منشور صادر عن المحافظة اليوم ، تقرر عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية “ فنادق – شركات – مزارات – بازرات" وغيرها ، وذلك لمدة 14 يومًا اعتبارا من اليوم الأربعاء 18 مارس ، وحتى خروج آخر سائح من المحافظة ، على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحى قبل السماح لهم بالعودة إلى محافظاتهم .

وذلك بناء على خطاب الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان ، بحضوص إتخاذ كافة الإجراءات الاحترارية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

كما نص القرار على اتخاذ الإجراءات لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة .

كما أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، منع تقديم الشيشة بالمقاهى والأماكن العامة والكافتيريات والفنادق بنطاق محافظة جنوب سيناء .

وأكد محافظ جنوب سيناء ، فى حالة عدم الالتزام بالأوامر جرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، ووضح أنه سوف يغلق المقاهى والكافتيريات التى لا تتبع التعليمات ويتم غلق المكان المخالف ودفع غرامة 10 الاف جنية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية ، وذلك تنفيذ للقرار رقم 56 لسنة 2020 آثر للظروف الراهنة والإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وأكد المحافظ على مديرية الأمن وشرطة المرافق والأحياء سرعة تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا .

 

 


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