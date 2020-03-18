مطار القاهرة ينهي اجراءات شحن جثمان الألمانى ضحية "كورونا " إلى فرانكفورت

كتبت رحاب نبيل

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، إجراءات شحن جثمان الألماني الضحية الأولى لفيروس كورونا والذى توفى الأسبوع الماضي، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى الغردقة، ليتوجه إلي فرانكفورت بألمانيا لدفنه هناك.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه تم إنهاء إجراءات شحن جثمان الألمانى الضحية الأولى لفيروس كورونا، من قرية البضائع بالمطار علي الطائرة المتجهة إلى فرانكفورت، عقب وصوله من الغردقة صباح اليوم، وإنهاء كافة إجراءات السفارة الألمانية بالقاهرة الخاصة بشحن الجثمان.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد الماضى، عن وفاة أول حالة لمواطن ألمانى الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألمانى يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

واضاف أن على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفي ، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وامدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.