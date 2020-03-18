مسنة إيرانية تتجاوز الـ100 عام تتعافى بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

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تعافت سيدة إيرانية عجوز عمرها 103 أعوام من شمال شرق إيران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الإيرانية نويد دانائي، في تصريحات لوكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية اليوم الأربعاء، إن هذه السيدة البالغة من العمر 103 أعوام خرجت من المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة اسبوع وبعد شفائها تماما من الاصابة بهذا الفيروس.

يُذكر أن أحدث احصائية حول فيروس كورونا المستجد في إيران حتى ظهر أمس الثلاثاء تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور الى اصابة 16 الفا و 169 وتعافي 5 الاف و 389 ووفاة 988 شخصا.