محافظ جنوب سيناء: تطهير كل المنشآت الحيوية للوقاية من فيروس كورونا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا عاجلا بحضور اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء ومديري شرطة السياحة والأمن العام وجميع القيادات الأمنية ومديري مطار شرم الشيخ الدولي وميناء شرم الشيخ البحري ومكاتب تنشيط السياحة والسياحة والصحة والأوقاف وممثلي كاتدرائية السمائين ودير سانت كاترين ومديري غرف الفنادق وشركات السياحة ورئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ والمعنين.

جاء ذلك لمناقشة وبحث آلية تنفيذ قرارات مجابهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية تضمن سلامة أرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم مناقشة كيفية التعامل مع العمالة بالمنشآت السياحية "الفنادق والمزارات والبازارات"، ومتابعتهم بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية وغير السياحية "الفنادق، المزارات، البازارات، المطارات، ودور العبادة والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة" وعدم استقبال رحلات سياحة داخلية، بالإضافة لوقف تقديم الشيشة بجميع المقاهي والأماكن العامة هذا وسيصدر محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء قرارا هاما يحدد الأسلوب والتعليمات اللازمة ومهام كل جهة لمجابهة هذا الفيروس.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه جرى التشديد على عدم إقامة فاعليات بها تجمعات كبيرة بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير المباني والمنشآت الحكومية ووضع المطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على كافة الجهات التابعة والمدارس والجامعات.