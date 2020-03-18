اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 07:07 ص
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لص يسرق 6 سيارات نقل فى مدينة السلام.. والضحايا تطلب ضبطه

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:00 ص
لص يسرق 6 سيارات نقل فى مدينة السلام.. والضحايا تطلب ضبطه
كتب كريم صبحى

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تعرض عدد من المواطنين لسرقة سيارتهم من شخص مجهول بمنطقة السلام حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
البداية بتلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا 6 مواطنين أفادوا بسرقة بتعرضهم لسرقة 6 سيارات نصف نقل أثناء توقفها في الشارع في أماكن متفرقة بمدينة السلام، وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة في المكان أن المتهم يفتح باب السيارة بمفتاح مصطنع ويقودها ويهرب بها الى مكان مجهول.
 
وقال الضحايا أصحاب السيارات لليوم السابع أنهم حرروا محاضر برقم 3830 و3832 جنح قسم السلام اول ولم يتهموا احد وطالبوا بسرقة القبض على المتهم إعادة سياترهم لانها مصدر رزقهم  وينفقون على أسرهم منها.
 
كانت، إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا ألقت القبض على تشكيل عصابي سرق سيارة حكومة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى،  تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "محمود عبد الله" 45 عاما موظف مقيم بمركز مغاغة، بسرقة سيارة ماركة نيسان بيضاء اللون موديل 2006 تحمل لوحات معدنية 30025 وذلك أثناء تواجدها بناحية كورنيش النيل بمدينة المنيا.
 
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6172 جنح، وشكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المدرية فريق بحث بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، أسفرت جهوده عن تحديد المتهمين وضبطهم وهم: "س-ع" 26 عاما، سبق اتهامه في قضيتان سرقة، "ع-م" 23 عاما عاطل، سبق اتهامه في قضيتان مخدرات وحيازة سلاح ناري، ويقيمان بمركز بني مزار، "م-خ" 28 عاما عاطل مقيم بمركز سمالوط سبق اتهامه في 11 قضية سرقة وإتجار بالمخدرات واقتحام مركز شرطة.
 
وأرشد المتهم الأول عن السيارة المسروقة وتم ضبطها بطريق جبلي، وجري العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيق بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المحافظة.
 

سرقة السيارت في السلام

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