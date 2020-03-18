لجنه هندسية تعاين المنازل المتضررة بكفرة مليم بطنطا

الغربية عادل ضرة

قامت لجنة هندسية برئاسة الدكتور أحمد طه براغيث مدرس بقسم هندسة الإنشاءات ومدير معمل الخرسانة المسلحة والمنشآت الثقيلة بجامعة طنطا بمعاينة التلفيات والخسائر التي تعرضت لها المنازل بكفرة مليم العشوائية بمنطقة تل الحدادين ثان طنطا بمحافظة الغربية بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة الاسبوع الماضي.

والتقت اللجنة بسكان المنطقة الذين اكدوا علي تضرر منازلهم وسقوط أسقف المنازل وتعرضهم للصعق الكهربي بسبب الامطار الغزيرة ومياه الأمطار.

وقامت اللجنة بمعاينة المنازل لإعداد تقرير عاجل حول امكانيه ترميمها من عدمه.

من ناحيه اخرى صرفت مديرية التضامن الاجتماعي مساعدات مالية لـ 70 أسرة متضررة من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد بناء علي توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لأمانى خالد النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بحضور الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع بالمديرية واشرف مصطفى مدير ادارة الضمان والاغاثة الاجتماعي وزينب منصور مدير مؤسسة التكافل.

وقالت اماني خالد النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية انه تم توزيع مساعدات فورية الى الاسر التى تضررت من الامطار وادت الي انهيار اسقف منازلهم وتشريدهم بالشارع.

وكان سكان كفرة مليم بمنطقة تل الحدادية بمدينة طنطا قد تعرضوا لكارثة، بعد تشريدهم فى الشارع، إثر موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد وهطول أمطارا غزيرة، تسببت فى سقوط أسقف المنازل وغرق معلقاتهم.

واضطر السكان إلى الهرب للشوارع خوفا من سقوط الأسقف عليهم، مستغثين بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للتدخل لإنقاذهم من تلك الكارثة.

وكشف الأهالي أن المنطقة من المناطق العشوائية، وكان مخططا لها تطويرها ضم تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، وقامت لجنة بحصر المنطقة وعدد سكانها، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم.

وأضاف الأهالى أن الأمطار تسببت فى سقوط أسقف الشقق فوق رؤوسهم وغرق اغراضهم وحدوث ماس كهربي فى جميع الأجهزة الكهربية، مؤكدين أنهم هربوا للشوارع تحت الأمطار خوفا من انهيار المنازل فوق رؤوسهم.