اليوم السابع
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كاميرات المراقبة تكشف هوية سائق دهس مسن بسيارة فى الجيزة

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:00 ص
كاميرات المراقبة تكشف هوية سائق دهس مسن بسيارة فى الجيزة جثة - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف – أحمد الجعفرى

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تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية سائق سيارة لجمع القمامة، لاتهامه بدهس مسن أثناء سيره بالشارع وهروب المتهم، بمنطقة كفر طهرمس، ورصدت كاميرات المراقبة الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد دهس سيارة نقل لأحد الأشخاص أثناء سيره بالشارع، بمنطقة كفر طهرمس.
وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وبفحص كاميرات المراقبة، تبين أن السيارة مرتكبة الواقعة خاصة بجمع القمامة، وجاري البحث عن قائدها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
العديد من الحوادث المرورية تسفر عن سقوط ضحايا، ويواجه المتهمون فى هذه القضايا تهمة "القتل الخطأ"
 
وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
 

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