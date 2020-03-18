اليوم السابع
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فيديو .. فوائد كورونا.. الفيروس يحقق منافع عدة للبيئة والأرض تلتقط أنفاسها

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:00 م
فيديو .. فوائد كورونا.. الفيروس يحقق منافع عدة للبيئة والأرض تلتقط أنفاسها المصانع والشركات حقق فوائد بيئة عدة
إعداد: ريم عبد الحميد

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كورونا ليس شراً مطلق، هذا ما توصل إليه خبراء بيئة دوليون ومسئولين بوكالة ناسا، حيث حقق تعليق المصانع والشركات وتراجع معدلات حركة السيارات بمختلف دول العالم التي أصابها وباء كورونا في فوائد بيئة عدة، جعلت من كوكب الأرض "المستفيد الأول".

ذعر ممتد عبر الحدود وعلى امتداد القارات

أثار انتشار وباء كورونا القاتل حالة من الفزع

حصد الوباء أرواح آلاف حول العالم

ولا يزال..

غير أن الوباء لم يكن شراً مطلقاً !!

 

بل منح الأرض "قبلة حياة"، وهدنة ربما كان الكوكب في حاجة إليها

 

تسببت الإجراءات الاحترازية المصاحبة لانتشار كورونا في فؤاد عدة

 

فأمام الضحايا المتزايدين للوباء، نظاماً بيئياً بدأ في التعافى!

 

وزارة البيئة الصينية اعترفت بتحسن جودة الهواء 21.5%

 

وخلال الفترة التي أغلقت فيها مصانع عدة بالصين وغيرها

 

وتراجع معدلات حركة السيارات حول العالم

 

انخفضت انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسب فاقت 25%

 

وفى وكالة ناسا، كشفت صور التقطت بالأقمار الصناعية مفاجآت أخرى

 

تراجعت انبعاثات ثانى أكسيد النيتروجين في يناير وفبراير

 

تلاشت سحب الغازات السامة من سماوات المناطق الصناعية في الصين وغيرها

 

الباحث بمركز جودة الهواء في ناسا "في ليو" قال:

إن النتائج مثيرة للدهشة

 

علق "ليو" بأن ما حدث فى الكوكب أقرب ما يكون هدنة كانت مطلوبة

 

فهل كانت البيئة فى حاجة إلى فيروس أو وباء لالتقاط الأنفاس ؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة المصرية

سلوكيات خاطئة

فيروس كورونا

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