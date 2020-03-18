عمليات تعقيم للمعدات والأماكن الإنتاجية بشركة الخدمات الجوية..صور

كتبت رحاب نبيل

قامت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، برئاسة المهندس هشام عبدالحفيظ، بعمليات تعقيم وتطهير شاملة لكافة المعدات والأماكن الإنتاجية بالشركة ، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح هشام عبدالحفيظ رئيس الشركة، أنه تم تشغيل ماكينة تعقيم أيدي العاملين، وإتباع كافة الإجراءات الإدارية التي تم الإعلان عنها لحماية العاملين بالشركة، مؤكدا أن مصرللطيران تضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها.

وأكد رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، استمرار الشركة في تقديم خدماتها الجوية علي اعلي مستوي للمسافرين والقادمين علي متن رحلات مصرللطيران وشركات الطيران المصرية والاحنبية التي تقوم شركة مصرللطيران للخدمات الجوية بتقديم خدمات التموين لرحلاتها سواء المنتظمة أو الشارتر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،وتنفيذا لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى نحو تنفيذ خطة تعقيم وتطهير موسعة تشمل المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية مصرللطيران ومواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتم عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة بدقة عالية وفقاً لأعلي المستويات العالمية و بإستخدام مواد تعقيم معتمدة عالمياً ، حيث تم تدريب وتأهيل القائمين علي عمليات التعقيم علي التعامل بحرفية عالية.