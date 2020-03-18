ضبط راكب قادم من برلين بمطار القاهرة بحوزته 400 قرص مخدر

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء ، من ضبط راكب قادم من برلين ،حاول الخروج من اللجنة الجمركية بالمطار وبحوزته 400 قرص من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو إستيرادها أوتداولها طبقا لجداول قانون المخدرات .

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من برلين، اشتبه محمد نبيل في الراكب، وطلب مأمور اللجنة فعرض الأمر علي أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي ، والذي كلف مصطفي مرسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة ، حيث تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائبه، فتم تكليف أحمد سعيد السيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 400 قرص من الأقراص المدرجة في جداول المخدرات.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح المدير العام والمشرف علي الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.