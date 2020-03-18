صندوق النقد الدولى يرفض طلب فنزويلا قرضا بـ5 مليارات دولار لمكافحة كورونا

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رفض صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، طلبا من الحكومة الفنزويلية بمنحها قرضا قدره 5 مليارات دولار لمساعدتها فى احتواء فيروس "كوفيد - 19" بذريعة عدم الاعتراف بسلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، دوليا.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم، "للأسف ليس بإمكان الصندوق النظر في هذا الطلب حيث أكدنا سابقا، تعاون الصندوق مع الدول الأعضاء فيه يشترط الاعتراف الرسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي، الأمر الذي تم تأكيده في قواعد عضوية صندوق النقد الدولي".

وأضافت المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، أنه "ليس هناك وضوح في مسألة الاعتراف" بشرعية حكومة مادورو.

وكانت السلطات في كاراكاس، أعلنت أمس الثلاثاء، أن مادورو طلب من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، علما أن آخر مرة حصلت فيها الدولة الأمريكية اللاتينية الغنية بالنفط على مساعدة من هذه المؤسسة تعود إلى العام 2001.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، يوم 17 مارس الجاري، عن دخول كافة أنحاء البلاد في نظام الحجر الصحي المنزلي على خلفية خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاما، فيما أفادت السلطات برصد 33 إصابة مؤكدة بهذه السلالة.