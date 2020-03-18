س و ج .. لماذا يصاب البعض بشلل فى نصف الوجه؟.. وما هى سبل العلاج؟

فاطمة ياسر

يتعرض البعض للإصابة بشلل في نصف الوجه، هذا الأمر الذي يعرض الشخص المصاب للكثير والعديد من المشاكل النفسية والعضوية، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز أسباب وأعراض وعلاج شلل نصف الوجه، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

ما هو شلل عصب نصف الوجه؟



في الوجه يوجد عصب يسمي العصب الوجهي ، وعند تعرضه لضعف يتسبب في حدوث شلل في عضلات الوجه، وعدم القدرة علي التحكم فيه، وهذا المرض يمكن إصابة أي شخص به، ويسهل إصابة مرضي السكر أو الذين يعانون من عدوي فيروسية.

ما هي أسباب الإصابة بشلل نصف الوجه؟



هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بشلل نصف الوجه ومنها:

-الإصابة بتلف العصب الوجهي تزيد من فرص الإصابة بالشلل.

-الإصابة والتعرض لعدوي فيروسية يزيد من فرص الإصابة بشلل نصف الوجه.

-الإصابة بأمراض ضعف المناعة تعد من أبرز الأسباب المؤدية.

-الإصابة بعدوى قرحة البرد الفموية.

ما هي أعراض شلل نصف الوجه؟



هناك العديد من الأعراض التي يتعرض لها الشخص المصاب بشلل نصف الوجه، ولكنها تكون بشكل مفاجيء، ومنها:

-الشعور بالألم خلف الأذن.

-حدوث تغير في الصوت.

-يتعرض بعض المصابون لعدم قدرتهم علي إغلاق جفن العين.

-التعرض لصعوبة في مضغ الطعام.

التعرض لانخفاض حاسة الذوق.

-عند النظر للمرأة يجد المصاب أنه يعاني من تدلي في الوجه.

ما هو علاج شلل نصف الوجه؟



يقوم الطبيب بإعطاء المريض المصاب بشلل نصف الوجه علاجات و أدوية مضادة للفيروسات، وذلك للتخلص من التورم والانتفاخ الذي يتعرض له المريض، مع القيام بجلسات تدليك لعضلات الوجه، وتناول أدوية مسكنة للتخلص من ألم الوجه، مع ضرورة القيام بالكمدات الدافئة على الوجه.