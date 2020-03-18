اليوم السابع
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رئيس الوزراء الفلسطينى يعلن إجراءات وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:04 م
رئيس الوزراء الفلسطينى يعلن إجراءات وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأربعاء، جملة من القرارات الجديدة التزاما بحالة الطوارئ الحالية فى فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وقال اشتية ، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،  "إنه فى ضوء الإصابات الجديدة فى محافظة بيت لحم وبعض المناطق الأخرى فإنه يمنع التنقل داخل مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والتزام المواطنين بالبقاء فى بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها فيما يُستثنى من هذا الإجراء الكوادر الطبية والمساندة كما يُمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم".
 
وأضاف، "يجب على كل من هو قيد الحجر المنزلى عدم الخروج من بيته لأن ذلك يعرض أرواح الناس للخطر الكبير، ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون". 
 
وقرر اشتية، تقليل الحركة بين جميع محافظات.. موجها كافة الوزارات والدوائر الرسمية تخفيض حضور موظفيها فى مقراتها الرئيسية وعدم التنقل بين المحافظات إلا للحالات التى يستثنيها الوزير، وتترك لكل مؤسسة رسمية وخاصة آلية تخفيض كادرها البشري.
 
كما قرر منع حركة الأتوبيسات بين المحافظات لمنع الاحتكاك والحد من التنقل.. مطالبا البلدات والقرى والمخيمات عدم الوصول لمراكز المدن الرئيسية إلا للضرورة القصوى وبما تراه لجان الطوارئ، كما وجه عمال المستوطنات عدم الذهاب لأماكن عملهم.
 
وقرر رئيس الوزراء الفلسطينى أن تعمل البنوك تحت ظروف حالة الطوارئ، مع تقليص ساعات عملها فى جميع المحافظات.
 

فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطينى

كورونا

فيروس كورونا

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