رئيس السكة الحديد: ليس لدينا تعليمات بإيقاف القطارات بسبب كورونا

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه لم ترد إلى الهيئة حتى الآن أى تعليمات بإيقاف حركة القطارات وأن الحركة طبيعية على كافة الخطوط مع اتخاذ الهيئة كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن قرار إيقاف حركة القطارات ليس قرار الهيئة إنما قرار الدولة وعندما يصدر وتأتى إليه تعليمات بوقف الحركة سيتم التنفيذ حفاظا على سلامة وأن الجمهور، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية مطمئة.

كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالسكة الحديد فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ويقوم عمال النظافة بالسكة الحديد بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها خصوصا القطارات العادية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، كما لجأ المرفقين إلى تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس .

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات أن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه يتم تعقيم عربات القطارات (مقابض الأبواب، مساند المقاعد، نوافذ القطارات) وكذا تعقيم شبابيك التذاكر وبواباتها ومقاعد المحطات والمصاعد والسلالم الكهربائية ودورات المياه بصورة منتظمة، ويتم تعقيم وتطهير القطارات بعد كل رحلة وكذا تعقيم الحمامات بالقطارات بشكل دورى ومستمر، مع تطهير أماكن التجمعات للمواطنين، مع استمرار نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكذلك الإجراءات المتبعة لمجابهته.