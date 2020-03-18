اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:38 م
خالد صلاح
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حظر التجول فى شرق ليبيا لمنع انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:00 م
حظر التجول فى شرق ليبيا لمنع انتشار فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بنغازى (رويترز)

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قالت وزارة الداخلية بالحكومة، التى تسيطر على شرق ليبيا فى بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم فرض حظر التجول على الجميع من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، باستثناء رجال الأمن وأفراد خدمات الطوارئ، فى محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولم تؤكد ليبيا بعد أى حالة إصابة بالفيروس، إلا أن حكومتها المعترف بها دوليا فى طرابلس والحكومة الموازية فى بنغازى فرضتا قيودا مشددة على السفر والانتقالات بسبب الأزمة.

فيما قالت وزارتا الداخلية والصحة فى المغرب اليوم الأربعاء إنه ينبغى للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل وذلك كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المغرب 49 حالة إصابة بالفيروس تشمل حالتى وفاة وحالة تعافت. ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عادوا لزيارة بلدهم.

 

 


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