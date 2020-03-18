حصان يتسبب فى مصرع صاحبه فى المنيا

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط سائق عربة كارو يدعي رمضان إبراهيم عبد السلام 40 سنة ومقيم قرية تلة التابعة لمركز المنيا.

تبين من تحريات أجهزة البحث الجنائى، والتى أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، أن المجنى عليه يعمل سائق عربة كارو "عربجي" وكان يقود عربته بأحد الشوارع وفوجئ بالحصان الذى يجر عربته ينطلق بسرعة فائقة وعندما حاول السيطرة عليه تعلق بلجام الحصان وسقط بين عجلات العربة، حيث قام الحصان بسحبه لمسافة طويلة مما تسبب فى ارتطامه بعجلات العربة وإصابته بكسر فى الجمجمة وجميع أنحاء جسمه، وتم نقله لمستشفي المنيا العام، والتى قامت بتحويله للمستشفي الجامعي لسوء حالته حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات