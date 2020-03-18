اليوم السابع
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حصان يتسبب فى مصرع صاحبه فى المنيا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:52 م
حصان يتسبب فى مصرع صاحبه فى المنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تسبب حصان في مصرع صاحبه متأثرا بالإصابات التي أحدثها له، أثناء قيادته لعربة كارو كان يجرها الحصان، حيث انطلق مسرعا بصورة غير عادية وعندما حاول العربجي السيطرة عليه وكبح جماح سرعته استمر الحصان في سرعته فقام العربجي بالقفز من العربة، فتعلقت إحدى قدميه بلجام الحصان وسقط بين عجلات العربة وأصيب فى جميع أنحاء جسمه، وتم نقله لمستشفى المنيا العام، والتى قامت بتحويله للمستشفى الجامعى لسوء حالته ويلفظ أنفاسه الأخيرة
 
 
كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط سائق عربة كارو يدعي رمضان إبراهيم عبد السلام 40 سنة ومقيم قرية تلة التابعة لمركز المنيا.
 
 
تبين من تحريات أجهزة البحث الجنائى، والتى أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، أن المجنى عليه يعمل سائق عربة كارو "عربجي" وكان يقود عربته بأحد الشوارع وفوجئ بالحصان الذى يجر عربته ينطلق بسرعة فائقة وعندما حاول السيطرة عليه تعلق بلجام الحصان وسقط بين عجلات العربة، حيث قام الحصان بسحبه لمسافة طويلة مما تسبب فى ارتطامه بعجلات العربة وإصابته بكسر فى الجمجمة وجميع أنحاء جسمه، وتم نقله لمستشفي المنيا العام، والتى قامت بتحويله للمستشفي الجامعي لسوء حالته حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه 
 
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 

 


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