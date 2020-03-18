اليوم السابع
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حزب المحافظين الكندى يعلن استمرار برنامجه لانتخاب زعيم جديد

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:10 ص
حزب المحافظين الكندى يعلن استمرار برنامجه لانتخاب زعيم جديد محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلن حزب المحافظين الكندى عزمه مواصلة برنامجه لانتخاب زعيم جديد للحزب في 27 يونيو المقبل فى تورونتو على الرغم من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وأعربت اللجنة المنظمة لانتخاب زعيم حزب المحافظين، فى بيان، عن ثقتها بأنه يمكن احترام كافة القواعد والمواعيد والمراحل لمواصلة السباق الانتخابي.

وكان عدة مرشحين لزعامة الحزب، من بينهم عضوة مجلس العموم عن إحدى دوائر أونتاريو ماريلين جلادو، قد طالبوا مؤخرا بتعليق السباق الانتخابي بسبب انتشار فيروس "كوفيد 19" والإجراءات المتخذة من السلطات السياسية والصحية في البلاد للحد من انتشار الفيروس، إلا أن اللجنة المنظمة لانتخابات المحافظين رأت أن الحزب بحاجة لزعيم في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن زعيم حزب المحافظين الكندى، آندرو شير، أعلن استقالته من زعامة الحزب في 12 ديسمبر الماضي، بعد أقل من شهرين على خسارة الحزب الانتخابات الفدرالية العامة التي أبقت الحزب الليبرالي الكندي بقيادة جستن ترودو في السلطة للدورة الثانية على التوالي ولكن بحكومة أقلية هذه المرة.  


كندا

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كورونا

فيروس كورونا

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