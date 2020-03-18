اليوم السابع
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حجز صاحب ثلاجة مواد غذائية 24 ساعة لحيازته 1.5 طن أسماك فاسدة

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:25 ص
حجز صاحب ثلاجة مواد غذائية 24 ساعة لحيازته 1.5 طن أسماك فاسدة أسماك - ارشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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أمرت نيابة السلام بحجز صاحب ثلاجة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية علي خلفية ضبط 1.5 طن أسماك فاسدة داخل الثلاجة قبل بيعها على المواطنين فى السلام.
 
ونجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لحيازته 1.5 طن "أسماك" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها بالأسواق، مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحجز صاحب الثلاجة لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية . 
 
وحدد القانون حالات الغش فى:
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.
 
 

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