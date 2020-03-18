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جهاز القاهرة الجديدة: بدء تلقى طلبات التعاقدات على خدمة مياه الشرب عبر "واتس آب "

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:57 م
جهاز القاهرة الجديدة: بدء تلقى طلبات التعاقدات على خدمة مياه الشرب عبر "واتس آب " المهندس امين غنيم رئيس جهاز القاهره الجديده
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تلقى طلبات التعاقدات على خدمة مياه الشرب بالمدينة عبر تطبيق"واتس آب" على رقم  01112223900، كما أنه سيتم تلقى شكاوى العملاء عبر نفس التطبيق، وذلك بدءاً من يوم السبت المقبل 21/3/2020، حرصاً من جهاز المدينة على منع التجمعات، وتخفيض عدد العاملين فى ضوء تداعيات فيروس"كورونا المستجد".

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه فيما يخص التعاقدات على الخدمة، سيقوم العملاء بإرسال صور للمستندات المطلوبة كاملة للتعاقد على الخدمة، ويقوم الجهاز بمراجعة المستندات المقدمة قبل اعتمادها، وسيتم تفعيل رقم الحساب المتعامل عليه للعميل على نفس رقم الـ" واتس آب " المرسل منه المستندات فى حال استيفائها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم حضور العميل مرة واحدة فقط إلى مركزى خدمة العملاء بالتجمعين (الأول - الخامس) بعد أسبوع من اعتماد الطلب لإتمام التعاقد وسداد مقابل الخدمة بالخزينة، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة العملاء داخل مدينة القاهرة الجديدة.

كان جهاز القاهرة الجديدة قد  شن حملة مكبرة لاسترداد 10 وحدات سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى بتلك الوحدات.

وأسفرت الحملة عن استرداد تلك الوحدات، وإعادة الشيء إلى أصله ببناء الحوائط  لعدد 20 محلاً سبق إقامتها بالمخالفة، مؤكداً استمرار الحملات بالحى حتى عودته إلى أصله، ولمنع المخالفات وللحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، ومسئولى الجهاز، وبحضور اللواء خالد عزب، مدير أمن قطاع القاهرة الجديدة،  واللواء أحمد حجازى، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، وبالاشتراك مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة والأمن الوطنى.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

جهاز القاهره الجديده

خدمه الواتس اب

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