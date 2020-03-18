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تعليق العروض الفنية بدور السينما والمسارح وعدم الإطالة في صلاة الجماعة بالغربية

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:22 م
تعليق العروض الفنية بدور السينما والمسارح وعدم الإطالة في صلاة الجماعة بالغربية طارق رحمي
الغربية مصطفى عادل

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قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه تعليق العروض التى تٌقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر وتطبيق إجراءات العزل المنزلى على القادمين من الخارج والعائدين من العمرة والمخالطين

كما شدد علي القيام بأعمال الرش والتطهير للمنشآت العامة والموصلات والمساجد والكنائس والمذابح والسلخانات وأي أماكن بها تجمعات، وغلق جميع صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بنطاق المحافظة

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بالإعلان في كافة المساجد بضرورة إحضار كل مصلي السجاده الخاصة به لاستخدامها أثناء الصلاة، وعدم الإطالة في صلاة الجماعة وخطبة الجمعة 

وشدد ايضا علي تخفيض عدد الركاب بوسائل النقل الجماعي الداخلى الخاص والعام والالتزام بعد الوصول إلى الحمولة القصوى لأي مركبه

وأشار على أهميه التعامل مع المواطنين في الصالات المخصصة لعملاء البنوك وشركات السياحة والبريد بتقسمهم الى مجموعات صغيره بالتناوب لعدم حدوث تكدس داخل الصالات والتنبيه على أفراد الأمن بتنظيم دخول المواطنين، وذلك كتدبير احترازي في إطار خطه الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتمله لفيروس  كورونا المستجد.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد اصدر تعليماته لمديرى الإدارات بالديوان العام بمنح أصحاب الأمراض المزمنه "ضغط – سكر – قلب – أمراض كلى وكبد والأورام " من العاملين أجازه استثنائية مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حماية المواطنين من تداعيات محتملة لفيروس كورنا وتجميع بطاقاتهم الصحية وعرضها على لجنه التأمين الصحى لاعتماد الأجازة وذلك لدم التكدس.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام مع مديري الإدارات بالديوان العام، حيث طالب المحافظ مديري الإدارات بتخفيض عدد العاملين بكل ادارة وذلك بالتنسيق مع السكرتير العام بتحديد طريقة العمل ويثتنى من هذا " المكاتب الرئيسية – العلاقات – الأمن – إدارة الأزمات – غرفة العمليات –السائقين "، وذلك لعدم التكدس فى بالإدارات ..

وفى هذا الصدد شدد المحافظ على توفير التهوية الجيدة اللازمة والاهتمام بالنظافة اليومية بالإدارات على أن يتم نظافة جميع الإدارات مرتين يوميا صباحا وبعد انتهاء العمل.

 

 


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