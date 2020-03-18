تعقيم وتطهير مبنى منطقة الأقصر الأزهرية للوقاية من فيروس كورونا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق رجال الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، فى عمليات تعقيم وتطهير مكاتب المنطقة ومعهدى الشيخ الطيب وفتيات الأقصر، وذلك فى إطار تطبيق المنطقة للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ومن أجل الصحة العامة، وتحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبمتابعة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقام المهندس طارق الرشيدى، المشرف على الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية، بمساعدة عمال المنطقة فى رش المكاتب والأسطح والأرضيات بالمنطقة ومعهدى الشيخ الطيب وفتيات الأقصر، وأشار إلى أن التعقيم يتم من خلال استخدام المحاليل والمركبات الكيميائية، والتى أثبتت قدرتها على التطهير من فيروس الكورونا، وذلك بحسب المراجع الدولية والمعايير المعتمدة وضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أن عمليات التطهير والتعقيم تأتى حرصاً على سلامة العاملين والمترددين على المنطقة وللتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية، وشدد على العاملين اتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة على أن يتم تعقيم باقى المعاهد وفقاً للخطة المعتمدة.

وكان قد صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بأنه تم البدء خلال الساعات الماضية فى أعمال تعقيم وتطهير مبنى ديوان الوحدة المحلية لمدينة إسنا، وذلك فى ضوء تعليمات معالى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ومكافحة انتشار "فيروس كورونا"، وفى إطار التكليفات الواردة ، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمكافحة هذا المرض وانتشاره بالبلاد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا قامت وبالتنسيق مع إدارة البيئة، بأعمال تعقيم مبنى ديوان الوحدة المحلية ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس المستجد كورونا، وشملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، حيث جاب فريق التعقيم المكاتب ودورات المياه والطرقات.



أعمال تعقيم وتطهير مبني منطقة الأقصر الأزهرية للوقاية من فيروس كورونا

جانب من تطهير وتعقيم مكاتب منطقة الأقصر الأزهرية

المنطقة الأزهرية بمحافظة الأقصر تكافح كورونا بتعقيم المبنى بالكامل