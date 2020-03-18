بعد تداول الواقعة بالسوشيال.. ضبط شخص اعتدى على كلب فى السيدة زينب

تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لأحد الأشخاص أثناء اعتدائه على "كلب"، وإلقائه على الأرض أثناء هطول الأمطار بإحدى المناطق بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى مرتكب الواقعة "سائق، مقيم بدائرة القسم"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، مضيفاً بمعاناته من اضطرابات نفسية.

ويعطى الكثير مننا الحق لذاته فى ارتكاب جرائم بحق الحيوانات الضالة فى الشارع دون الرجوع للجهات المختصة بهذا الأمر، دون العلم أن التعدى على الحيوان أو الأراضى الزراعية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة ليست بقليلة والغرامة المالية فى بعض الأحيان.

وحدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة على هذه الجرائم حيث تكون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لاتزيد عن 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشى.

ونص القانون أنه من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو حوض.

ونصت المادة 357 من القانون ذاته، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لاتزيد عن 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا.

كما نصت المادة 358 على أن عقوبة كل من تعدى على أرضا خضراء أو يابسة مملوكة لأحد الأفراد أو لجهات مستغلة، تكون الحبس بمدة لاتزيد عن 3 أشهر وغرامة لاتزيد عن 200 جنيه.