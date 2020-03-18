برلمانى ليبى يدعو لجلسة علنية لإنهاء المرحلة الانتقالية فى البلاد

كتب: أحمد جمعة

دعا عضو مجلس النواب الليبى محمد عامر العبانى، البرلمان الليبى إلى عقد جلسة علنية لإنهاء المراحل الانتقالية بما لا يقل عن 120 نائبا منقولة على الهواء مباشرة في أسرع وقت ممكن، ودعوة جميع أعضائه لمناقشة عدد من الملفات أبرزها إصدار قرار بوقف إطلاق النار، مع الاستمرار في محاربة الإرهاب، وإعادة النظر فى النظام الداخلى لمجلس النواب الليبى الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م، وحل الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.

وأشار العبانى في بيان صحفى، الأربعاء، إلى أن من ضمن بنود جدول أعمال الجلسة التي يدعو إليها بهدف إنهاء المراحل الانتقالية، مناقشة مسألة اعتبار التشكيلات العسكرية التي لا تبادر بحل نفسها طوعا وتسليم أسلحتها "مليشيات إرهابية"، وإصدار عفو عن العسكريين النظاميين المتغيبون إذا ما التحقوا بوحداتهم العسكرية خلال أسبوعين من تاريخ صدور العفو، وحل الحكومة الليبية، وتكليفها بتسيير الأعمال.

دعا البرلماني الليبى إلى اعتبار الإعلان الدستوري وثيقة دستورية أي أنها دستورا مؤقتا يعمل به حتى صدور الدستور الدائم، وتكليف الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة الدستور، لتنقيح المسودة وتقديمها لمجلس النواب الليبى لطرحها على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ تكليفها، مشيرا إلى اعتبار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أثناء الولاية الزمنية لممارسة مجلس النواب للسلطة التشريعية في ليبيا. مؤسسة عسكرية وحيدة وشرعية، وتكليف شخصية وطنية بتشكيل حكومة تكنوقراط تنال الثقة من مجلس النواب لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.