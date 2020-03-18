انتصار السيسى: ثقتى فى الله والمرأة المصرية لتجاوز هذه المحنة الخطيرة

كتب محمد الجالى

أكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أن المرأة المصرية ستظل دائما وأبدا مصدر الحياة أمام كل خطر يواجه ويقع على أرض هذا الوطن.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" ثقتي بالله تعالى أنه يحمي مصرنا الحبيبة، وثقتي أيضا بالمرأة المصرية التي تقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه أسرتها لرعايتهم ونصحهم لتجاوز هذه المحنة الخطيرة التي تمر بالعالم، والتي ستصبح مجرد ذكرى تضاف إلى بطولاتها عبر التاريخ".

وأضافت :"حفظ الله مصر وأبناءها ونساءها من كل شر وسوء".