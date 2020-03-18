القبض على عاطل سرق طبيب بالإكراه فى منطقة الوايلى

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة ، في ضبط أحد العناصر الإجرامية ، عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من طبيب كرهاً عنه بمنطقة الوايلى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على النفس .

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوايلى ، لتفقد الحالة الأمنية بميدان العباسية دائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص ، وبإستبيان الأمر تم التقابل مع طبيب بشرى مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل ، والذى قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم بالسيارة ملكه فوجئ بقيام أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) بإلقاء نفسه أمام السيارة وإفتعل إصابته فقام بإصطحابه إلى أقرب مستشفى لعلاجه ، وفور وصوله لشارع القبة الفداوية دائرة القسم قام بتهديده بسلاح أبيض عبارة عن (سكين) وإستولى على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذ بالفرار .

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن ضبطه ،وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضية سلاح) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتعرف المجنى عليه على المتهم والهاتف وإتهمه لسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.