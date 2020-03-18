اليوم السابع
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القبض على صاحبة مصنع بحوزتها 63 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر بالسلام

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:58 م
القبض على صاحبة مصنع بحوزتها 63 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر بالسلام متهمة- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحبة مصنع بحوزتها 63 ألف قطعة حلوى و طن مواد تصنيع مجهولة المصدر في السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

 

وتمكنت حملة تموينية بالقاهرة ، في ضبط المديرة المسئولة عن مصنع "بدون ترخيص" للصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول ، لإنتاج (عدد "63000" عبوة وقطعة "حلوى جافة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر"، 1,655 طن "عسل جلوكوز – زيت طعام – مكسبات طعم" مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر")، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 


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