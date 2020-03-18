العالم يغلق أبوابه خوفا من فيروس كورونا.. حملات لتعقيم الشوارع الخالية

كتب محمود رضا الزاملى

مع استمرار تفشى فيروس كورونا، تحاول الحكومات حول العالم وبشتى الطرق مواجهة الفيروس الذى حول أغلب مدن العالم مثل إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة والفلبين والعراق وكندا إلى مدن أشباح.

حيث دخلت إسبانيا تحت الحجر الصحى الكلى، مع إعلان الحكومة حالة الطوارئ الصحية، كمنع التجول إلا للضرورات، وبدت الطرق والأماكن العامة فى برشلونة وهى شبه مهجورة، كما تم إغلاق المطاعم والفنادق.

وفى باريس امتثلت مقاهى ومطاعم الشانزليزيه لتوجيهات الحكومة الفرنسية بإغلاق الأماكن المفتوحة، التى لا تؤثر على استمرار الحياة فى البلاد، حيث ظهرت شوارع الشانزليزيه وهى مغلقة بشكل كامل مع اختفاء السائحين والمواطنين.



أحد شوارع باريس خالية من المارة



البلدة القديمة بتونس



الشوارع في فرنسا



تطهير أحد شوارع إسبانيا



تطهير أحد شوارع العراق



تطهير البرلمان الاندونيسي



تطهير مدرسة فى سوريا



تعقيم شوارع بغداد



حظر تجوال فى بغداد



رش المطهر على جسد أحد الأشخاص فى إندونيسيا



شوارع ألمانيا خالية من المارة



شوارع فرنسا خالية من المارة



فرق مكافحة الفيروسات فى كابول



فرنسا خالية من المارة



متجر مغلق فى فرانكفورت



متحف اللوفر في باريس



متنزه فى بريطانيا



مدينة النجف العراقية



مستشفى فى مدريد



مسجد مغلق فى مدينة النجف



مقر إحدى الشركات العالمية بألمانيا