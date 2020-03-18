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العالم يغلق أبوابه خوفا من فيروس كورونا.. حملات لتعقيم الشوارع الخالية

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:00 م
العالم يغلق أبوابه خوفا من فيروس كورونا.. حملات لتعقيم الشوارع الخالية حملات تطهير شوارع العراق
كتب محمود رضا الزاملى

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مع استمرار تفشى فيروس كورونا، تحاول الحكومات حول العالم وبشتى الطرق مواجهة الفيروس الذى حول أغلب مدن العالم مثل إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة والفلبين والعراق وكندا إلى مدن أشباح.

 

حيث دخلت إسبانيا تحت الحجر الصحى الكلى، مع إعلان الحكومة حالة الطوارئ الصحية، كمنع التجول إلا للضرورات، وبدت الطرق والأماكن العامة فى برشلونة وهى شبه مهجورة، كما تم إغلاق المطاعم والفنادق.

 

وفى باريس امتثلت مقاهى ومطاعم الشانزليزيه لتوجيهات الحكومة الفرنسية بإغلاق الأماكن المفتوحة، التى لا تؤثر على استمرار الحياة فى البلاد، حيث ظهرت شوارع الشانزليزيه وهى مغلقة بشكل كامل مع اختفاء السائحين والمواطنين.

أحد شوارع باريس خالية من المارة
أحد شوارع باريس خالية من المارة

 

البلدة القديمة بتونس
البلدة القديمة بتونس

 

الشوارع في فرنسا
الشوارع في فرنسا

 

تطهير أحد شوارع إسبانيا
تطهير أحد شوارع إسبانيا

 

تطهير أحد شوارع العراق
تطهير أحد شوارع العراق

 

تطهير البرلمان الاندونيسي
تطهير البرلمان الاندونيسي

 

تطهير مدرسة فى سوريا
تطهير مدرسة فى سوريا

 

تعقيم شوارع بغداد
تعقيم شوارع بغداد

 

حظر تجوال فى بغداد
حظر تجوال فى بغداد

 

رش المطهر على جسد أحد الأشخاص فى إندونيسيا
رش المطهر على جسد أحد الأشخاص فى إندونيسيا

 

شوارع ألمانيا خالية من المارة
شوارع ألمانيا خالية من المارة

 

شوارع فرنسا خالية من المارة
شوارع فرنسا خالية من المارة

 

فرق مكافحة الفيروسات فى كابول
فرق مكافحة الفيروسات فى كابول

 

فرنسا خالية من المارة
فرنسا خالية من المارة

 

متجر مغلق فى فرانكفورت
متجر مغلق فى فرانكفورت

 

متحف اللوفر في باريس
متحف اللوفر في باريس

 

متنزه فى بريطانيا
متنزه فى بريطانيا

 

مدينة النجف العراقية
مدينة النجف العراقية

 

مستشفى فى مدريد
مستشفى فى مدريد

 

مسجد مغلق فى مدينة النجف
مسجد مغلق فى مدينة النجف

 

مقر إحدى الشركات العالمية بألمانيا
مقر إحدى الشركات العالمية بألمانيا

 

ملعب فى فنلندا
ملعب فى فنلندا

 

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

العالم يغلق أبوابه

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